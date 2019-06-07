Хто поклав око на найбільшу газоносну ділянку в Чорному морі та реванш судді Татькова («СХЕМИ» | №218)

У гарячий політичний міжвиборчий період в Україні триває конкурс на одне з найбільших газоносних родовищ Чорноморського шельфу – «Дельфін». Переможець відбору отримає цю ділянку на 50 років – аби заробляти самому й віддавати державі 11 відсотків видобутих там вуглеводнів. Утім, дослідивши умови конкурсу, «Схеми» виявили, що він може бути заточений під одну американську фірму із сумнівною репутацією.
Верховний суд визнав незаконним звільнення Віктора Татькова, який переховується від українського правосуддя за кордоном, з посади судді Вищого господарського суду України – ще за часів президентства Віктора Януковича. А, отже, це означає, за словами юристів, його поновлення в статусі судді із поверненням недоторканності, що ускладнить роботу слідству. Крім цього, наприкінці травня Подільський районний суд скасував арешт із частини майна, оформленого на близьке оточення Татькова – це чотири квартири, три гаражі і нежитлове приміщення в елітному комплексі Києва «Новопечерські липки». «Схеми» розповідають про нещодавні рішення судів на користь Віктора Татькова та його друзів.
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