Хто поклав око на найбільшу газоносну ділянку в Чорному морі та реванш судді Татькова («СХЕМИ» | №218)

У гарячий політичний міжвиборчий період в Україні триває конкурс на одне з найбільших газоносних родовищ Чорноморського шельфу – «Дельфін». Переможець відбору отримає цю ділянку на 50 років – аби заробляти самому й віддавати державі 11 відсотків видобутих там вуглеводнів. Утім, дослідивши умови конкурсу, «Схеми» виявили, що він може бути заточений під одну американську фірму із сумнівною репутацією.

​Верховний суд визнав незаконним звільнення Віктора Татькова, який переховується від українського правосуддя за кордоном, з посади судді Вищого господарського суду України – ще за часів президентства Віктора Януковича. А, отже, це означає, за словами юристів, його поновлення в статусі судді із поверненням недоторканності, що ускладнить роботу слідству. Крім цього, наприкінці травня Подільський районний суд скасував арешт із частини майна, оформленого на близьке оточення Татькова – це чотири квартири, три гаражі і нежитлове приміщення в елітному комплексі Києва «Новопечерські липки». «Схеми» розповідають про нещодавні рішення судів на користь Віктора Татькова та його друзів.