Виникає запитання, якими будуть наступні кроки України – президент Парламентської асамблеї НАТО

У Львові завершилось засідання Парламентської асамблеї Україна-НАТО, яке відбувалося 24–25 червня. Парламентарі з 13 країн-членів Північноатлантичного альянсу обговорили політичні та військові питання щодо України, мова йшла про інформаційні війни та інформаційну політику. 25 червня депутати асамблеї побували у Міжнародному центрі миротворчості і безпеки (Яворівський полігон), де інструктори НАТО навчають українських військовослужбовців.

На Яворівському полігоні представники Парламентської асамблеї НАТО спілкувались із військовослужбовцями, які проводять вишкіл для українських бійців, побачили навчальну базу.

Президент Парламентської асамблеї НАТО Мадлен Мун розмовляла з британськими військовослужбовцями, які з 2015 року в рамках програми «Об’єднаної багатонаціональної тренувальної групи» разом із військовими США, Канади, Литви, Польщі, Швеції, Норвегії тренують українських бійців, згідно зі стандартами НАТО.

Ми почули, як багато натовські інструктори навчились від українців

«Я представляю військовий комітет парламенту, тому повернувшись у Британію, у свій парламент, маю розповісти про те, що я тут бачила, а саме: чим займаються британські військовослужбовці в Україні, чи можемо ми ще щось зробити, чого навчили і самі навчились в українців, як адаптуємо своє військо. Ми почули, як багато натовські інструктори навчились від українців. У перший день засідання йшлося про політичні справи, а сьогодні про військові. Ці дві речі існують у нерозривному зв’язку», – каже Мадлен Мун.

Представники Парламентської асамблеї наголосили у Львові, що не можна забувати про те, що протягом останніх 5 років Україна втратила 13 тисяч людей унаслідок російської агресії та окупації Росією частини території України, що Росія незаконно утримує у полоні сотні українців, зокрема 24 моряків, режисера Олега Сенцова.

За словами Мадлени Мун, двері НАТО для України відчинені, але важливе прагнення самих українців.

Якими будуть наступні кроки України?

«В Україні відбулись президентські вибори, попереду парламентські. У кожного виникає запитання, якими будуть наступні кроки України. Міжпарламентська асамблея НАТО працює протягом багатьох років, розбудовуючи взаємне розуміння і співпрацю між нами щодо спільних прагнень НАТО і України, того, як ми можемо разом працювати зі Збройними силами України, українськими парламентарями, щоб підтримати прагнення України. Не йдеться про те, що НАТО вказує Україні, що потрібно робити, а радше Україна говорить Альянсу, що вона хоче, якої допомоги і підтримки потребує на шляху до членства в НАТО», – зауважила президент Міжпарламентської асамблеї.

Візит готували рік

Те, що засідання Парламентської асамблеї відбулось саме у Львові, є вислідом роботи групи українських парламентарів. Візит готувався протягом року.

Сформована проукраїнська коаліція представництва Парламентської асамблеї НАТО

«Сформована проукраїнська коаліція представництва Парламентської асамблеї, яка допомагає Україні інтегруватись у НАТО. Ми розуміємо, що у нас велике домашнє завдання. Важливо, щоб український уряд, президент, парламент об’єдналися довкола руху до НАТО. Маємо добрий досвід реальної роботи з асамблеєю НАТО», – наголосила голова делегації Верховної Ради України у Парламентській асамблеї НАТО, народний депутат України Оксана Юринець.

Парламентська асамблея НАТО створена у 1955 році. Це рада у складі представників парламентів країн-членів Альянсу і партнерів. Асамблея інформує керівництво НАТО про ті проблеми і важливі питання, які хвилюють країни, що прагнуть членства в Альянсі, до парламентарів дослуховуються і вони мають вагомий голос при ухваленні законодавства. Про співпрацю між Парламентською асамблеєю НАТО і Верховною Радою України було заявлено у 1997 році.

Наступного року Парламентська асамблея НАТО знову планує провести засідання в Україні. Однак на сьогодні цій інституції важливо зрозуміти, куди рухатиметься Україна з новим президентом і парламентом, який українці обиратимуть 21 липня.