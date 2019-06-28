Таємниця Баришівського суду («СХЕМИ» | №221)

Баришівський суд – це вже метафора або, як кажуть, інтернет-мем. І все завдяки рішенням, які ухвалювали місцеві баришівські судді із зовсім не місцевих питань – зазіхаючи на непритаманну їм юрисдикцію. Спершу тамтешній провінційний суд вирішив призупинити дію ліцензії пасажирського авіаперевізника SkyUp. А згодом ухвалив рішення заборонити виконувати свою роботу одній із керівниць Національного банку – Катерині Рожковій. «Схеми» побували в Баришівці, щоб з’ясувати – що насправді відбувається у тихому провінційному суді, та до чого тут олігарх Ігор Коломойський?