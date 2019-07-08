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08 Липень 2019, Київ 13:53
Війна на Донбасі
Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 8 липня – карта
08 Липень 2019, 12:56
Інфографіка Міністерства оборони України. Ситуація станом на
8 липня
2019 року. Хронологію розвитку ситуації у зоні бойових дій із 1 липня 2014 року дивіться
ТУТ
1
Мапа українською мовою
2
Мапа англійською мовою
Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 8 липня – карта
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