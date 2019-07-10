Оксана Забужко: Зеленський не відчуває жодного зв’язку з Україною, яку очолює (огляд преси)

Президент України Володимир Зеленський не відчуває абсолютно жодного зв’язку з країною, яку очолює – він, як і раніше, сприймає все, що відбувається, як шоу, зрежисоване Москвою, зазначає письменниця Оксана Забужко, з думкою якої знайомить читачів газета «Україна молода». В інтерв'ю журналістам вона заявила, що українці «про цю особистість нічого не знають, крім того, що він абсолютно непридатний до професійного виконання функцій президента…» «У нього ні освіти, ні підготовки, ні компетентності, ні, нарешті, відчуття своєї приналежності до цієї країни», – каже письменниця. «Це не його країна! Він тут на гастролях. Він – московський шоубізнесмен, виплеканий московським бізнесом. Він не знає цієї країни, він її не відчуває. Це все – величезне шоу! Ми – всередині цього реалітішоу, з якого не можемо вийти», – наголосила Забужко. Матеріал називається «Виплеканий Москвою».

Наскільки реалістичне та виправдане переселення офіса президента в Український дім, аналізує газета «День». Видання нагадує, що ця забаганка президента за приблизними підрахунками обійдеться в 300 мільйонів гривень. Щодо експонатів Музею історії Києва, фонди якого займають два верхні поверхи Українського дому, то їх планують перевезти у приміщення Гостиного двору. Однак, як нагадує газета, Гостиний двір досі не перейшов у комунальну власність Києва, без чого не можна розпочати реставраційні роботи. Та й щоб перевезти надбання Музею історії Києва на Контрактову площу, де розташований двір-пам’ятка, треба приблизно рік. На відміну від Музею історії Києва, новині про переїзд радіють у Національному художньому музеї України. Йому пропонують освоїти приміщення на Банковій. Утім, приміщення на Банковій поки що непридатне для музейних потреб, зазначає видання. Коридорна система – аж ніяк не експозиційні зали.

Попри це, ключовим посилом ідеї зі зміною перебування офісу президента було те, що переїзд треба сприймати не як фізичне переселення, а як зміну смислів, мовляв, глава держави готовий чути людей і стати відкритим. Безумовно, це плюс, визнають газетярі. Але в цій солодкій історії є своя ложка дьогтю. Архітектор Олег Гречух зауважує, що у нього є підозри, що при нинішній системі роботи ДУС (вартості, якості та термінах робіт у «Мистецькому Арсеналі», Маріїнському палаці, палаці «Україна», резиденції «Синьогора») новий офіс президента стане дуже дорогим довгобудом із максимально непрозорим і неефективним кошторисом на тлі того, що загальна система залишиться старою і збагатиться новими обсягами робіт. Експерта такий зухвалий популізм обурює. Він вважає, що архітектори не повинні вводити своїх замовників у оману, не показуючи глибини проблем, завішувати їх яскравими картинками, за якими немає жодного обґрунтування. З думками інших фахівців «День» знайомить в матеріалі «Операція «Переїзд».

Україна навіть у нинішньому стані може стати дуже впливовим гравцем у Європі. Потрібно лише вести філігранну гру і об’єднувати навколо себе ті країни, які відчувають пряму загрозу російської агресії. Це країни Балтії, Польща, Грузія, Молдова, Словаччина, зазначає в газеті «День» політик Андрій Сенченко. Він переконує, що коли Київ поверне Крим і Донбас, почнеться реальне возз’єднання Молдови, Грузії, тому що Україна є каталізатором цих процесів. Чому долучилася Швеція? Тому що всі скандинавські країни завжди були в переліку об’єктів для першочергового захоплення у разі військового конфлікту Європи з Росією. Якщо Україна почне рухатися в цьому напрямку, то Балтійсько-Чорноморський альянс держав стане реальним і він зміцнить ЄС. Про це стверджується в статті «Як наступати юридично».

Президент України Володимир Зеленський не відчуває абсолютно жодного зв’язку з країною, яку очолює. Він, як і раніше, сприймає все, що відбувається, як шоу, зрежисоване Москвою. В цьому переконана Оксана Забужко, з думкою якої знайомить читачів газета «Україна молода». В інтерв'ю журналістам письменниця заявила, що українці «про цю особистість нічого не знають, крім того, що він абсолютно непридатний до професійного виконання функцій президента… У нього ні освіти, ні підготовки, ні компетентності, ні, нарешті, відчуття своєї приналежності до цієї країни». Матеріал називається «Виплеканий Москвою».

А в матеріалі «Банкував при Януковичу, побанкує i з «молодими обличчями», газета «Україна молода» розповідає, як ЗМІ розкрили подробиці приходу нового «куратора» у вугільну галузь. Видання пише, що у Києві, на вулиці Ірининськiй, поруч iз будівлею Служби безпеки України, розташований негласний офіс «тіньового міністерства енергетики». За інформацією видання «Капітал», тут «проводять співбесіди і присягають на вірність» новим кураторам вугільні «генерали» та інші чиновники галузі». Видання зазначає, що, за інформацією з різних джерел, «головний розводящий» вуглепрому сьогодні – це топ-менеджер Олександра Януковича Віталій Бєляков. За даними ЗМІ, саме Бєляков очолив реалізацію вугілля на окупованих територіях Донецької області ще в 2015 році, організувавши відповідну схему разом з «ексвіцепрем’єром» iз соціальної політики в «уряді ДНР» Олександром Калюжським, а також зі своїм племінником Максимом Еккертом, який відповідав за продаж вугілля на територію Росії і в окупований Крим через ТД «Вугілля Донбасу». «Серед ключових кадрових перестановок, які він уже провернув, – чергова зміна керівництва державного «Центренерго» і призначення нових директорів на цілiй низцi державних шахт», – йдеться в матеріалі.