«Суддівська рулетка»: як в Окружному адмінсуді обходять авторозподіл справ між суддями («СХЕМИ» | №223)

Верховенство права та корумповані суди – несумісні поняття, а система правосуддя в Україні зламана зсередини і працює на самозбереження. Як можуть українці бути впевненими в неупередженості суддів? Один із механізмів, який мав би забезпечити таку довіру – система автоматичного розподілу судових справ між суддями. І це, до того ж, є прямою вимогою закону. Та в дійсності існує ціла низка способів, завдяки яким справа потрапляє на розгляд до «потрібного» судді. «Схеми» кілька тижнів спостерігали за роботою Окружного адміністративного суду Києва – місця, де вирішуються суперечки пов’язані з органами влади – і викрили одразу декілька схем, завдяки яким у кількох резонансних справах систему авторозподілу вдалося обійти.