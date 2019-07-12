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12 Липень 2019, Київ 18:38
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«Суддівська рулетка»: як в Окружному адмінсуді обходять авторозподіл справ між суддями («СХЕМИ» | №223)

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Верховенство права та корумповані суди – несумісні поняття, а система правосуддя в Україні зламана зсередини і працює на самозбереження. Як можуть українці бути впевненими в неупередженості суддів? Один із механізмів, який мав би забезпечити таку довіру – система автоматичного розподілу судових справ між суддями. І це, до того ж, є прямою вимогою закону. Та в дійсності існує ціла низка способів, завдяки яким справа потрапляє на розгляд до «потрібного» судді. «Схеми» кілька тижнів спостерігали за роботою Окружного адміністративного суду Києва – місця, де вирішуються суперечки пов’язані з органами влади – і викрили одразу декілька схем, завдяки яким у кількох резонансних справах систему авторозподілу вдалося обійти.

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