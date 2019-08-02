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02 Серпень 2019, Київ 18:18
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Ляльковод Баришівського суду: як провінційна Феміда грає на руку олігарху Коломойському («СХЕМИ» | №226)

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Баришівський суд вже давно відомий і поза межами селища міського типу Баришівка на Київщині, де він розташований. І все – завдяки резонансним рішенням його суддів, які вони взагалі не мали права ухвалювати та які неможливо виконати. Одне з таких – про призупинення ліцензії лоукостеру SkyUp. Про цю справу «Схеми» вже розповідали раніше. Інше – заборона одній з керівниць Національного банку Катерині Рожковій брати участь у засіданнях правління НБУ і виконувати свої обов’язки. Утім, «Схеми» проаналізували десятки рішень Баришівського районного суду і виявили, як одразу в кількох справах цей суд використали за однією і тією ж схемою. В переліку рішень провінційної феміди журналісти віднайшли ще кілька – і вони зачіпають офіційне розслідування щодо напівдержавної компанії «Укрнафта». Про що йдеться і як це грає на руку олігарху Ігорю Коломойському?

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