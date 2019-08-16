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«Гражданин, который подозревался в совершении грабежа, с помощью табельного пистолета работника полиции, находясь в наручниках, якобы совершил самоубийство». Так описало предварительные обстоятельства смерти жителя города Константиновки Донецкой области ГБР, в ответ на запрос Радио «Донбасс.Реалии». Эту трагедию расследуют по статье «Превышение власти или служебных полномочий». А в «Харьковской правозащитной группе» говорят: докопаться до истины в таких случаях – практически невозможно.

«Утром пьяный мужчина напал на прохожую, несколько раз ударив ее. Сначала потерпевшей удалось спастись, но нападающий догнал ее и завладел имуществом». Вот так описывает завязку этой истории сайт полиции Донецкой области. Злоумышленником оказался ранее судимый житель Константиновки 1991 года рождения. В публикации на сайте говорится, что по результатам обследования он был в состоянии алкогольного опьянения. А дальше, цитируем: «Находясь в служебном кабинете, во время процессуальных действий задержанный завладел оружием полицейского и совершил самоубийство».

Этот случай по статье «Превышение власти или служебных полномочий» расследует Государственное бюро расследований. Максимальное наказание по этой статье – до 10 лет лишения свободы.

В ответ на запрос Радио Донбасс.Реалии, в ГБР сообщили, что якобы самоубийство задержанный совершил, будучи в наручниках.

«Проведены допросы сотрудников Константиновского отделения полиции и родных погибшего по обстоятельствам происшествия, назначены необходимые криминалистические экспертизы», – сообщили нам в ГБР.

Истина под вопросом

Эту трагедию Радио Донбасс.Реалии прокомментировал Геннадий Токарев, адвокат и представитель «Харьковской правозащитной группы». ​

Это невозможно в реальности сделать

По его словам, часто встречаются версии, мол, упал и ударился об асфальт, упал на лестнице и разбил голову, в колонии полез открыть форточку и разбил лицо. Токарев говорит, что объяснение смерти в Константиновке, – сродни таким историям. Но вот версию, что задержанный, да еще и в наручниках, сам выхватил пистолет и застрелился, правозащитники слышат впервые.

По мнению адвоката, это – выдумка для того, чтобы скрыть истинные причины трагедии. Свои выводы Геннадий Токарев объясняет так: «Это практически невозможно, если бы это не был какой-то там Брюс Ли или Чак Норрис. Это невозможно в реальности сделать, если только не самому отдать оружие или придумать это, что скорее всего».

Правозащитник сообщил нам, что, исходя из опыта, истину в подобных случаях установить практически невозможно. Ведь трагедия произошла в закрытом от посторонних глаз помещении, на месте были только люди в погонах. И они не будут давать показания против себя.

Токарев говорит, что официальную версию могут опровергнуть результаты судебно-медицинской экспертизы. Но, чтобы с ними ознакомиться, родные погибшего должны добиться статуса потерпевших по этому делу.

«И тогда станет ясно, что там сделано, а скорее всего, что не сделано: отобраны показания, что «я мухи не обидел, он на меня набросился, выхватил пистолет», и вот посмотреть на ту судебно-медицинскую экспертизу. И там еще есть судебно-медицинская криминалистическая экспертиза, если она проводилась, по поводу исследования пулевого отверстия», – объясняет адвокат.

А дальше, если в материалах уголовного производства, выводах экспертов и показаниях свидетелей будут нестыковки, можно привлекать независимых экспертов. А затем – добиваться восстановления своих прав в международных правозащитных организациях и судах.

Вот только пойдут ли родственники по такому пути, пока неизвестно.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безплатно). Ваше ім’я не буде розкрите)