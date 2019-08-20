«Коли народила дитину, почала читати склад печива»: як фіндиректор стала дієтологом

Аліна Павловська

Корінна луганчанка переїхала до столиці і знайшла своє покликання. Із фінансового директора вона перекваліфікувалася в дієтолога. Відкрита, щира й цілеспрямована – таке враження справляє Лариса Ширяєва. Початок літа 2014 року став для неї точкою відліку нового життя. Колись жінка починала свою кар’єру в столиці із простої домогосподарки, яка випікала дієтичне печиво, а вже зараз вона має власну програму дієтології. Її майже ніколи не можна застати вдома – хіба що у клієнтів. Зараз вона і психолог для майбутніх мам, і продавець екопродукції. Радіо Свобода Лариса Ширяєва розповіла про найболючіший, але водночас найнеочікуваніший етап життя. Як вийшло його використати для підйому?

– Тож де Вам буде зручніше зустрітися?

– Ви знаєте, в основному я працюю у клієнтів вдома, адже демонструю різні вправи, орендувати приміщення немає особливої потреби, тому давайте краще якесь кафе.

Місце зустрічі – компактне кафе із кавовими стінами на окраїні Києва.

«Так, це саме те, що я хотіла, й декор підходить (в одній стороні куточок із морськими прикрасами, а в іншій – диван і розписані стіни). Ходімо за останній столик, там затишно», – каже Лариса.

Спочатку пані Лариса замовила чашку кави, а потім спитала у продавчині про склад цукерок – професійні навички.

«Повертаюся додому двічі на рік – батьки чекають»

Сподівалися через два тижні повернутися додому

«Так склалося, що ми із сім'єю переїхали до Києва у червні 2014 року, коли вже тривала війна. Сподівалися через два тижні повернутися додому, але не судилося, так і залишились у столиці. Вже тоді батьки передавали деякі речі. Я була вагітною, й у вересні в мене очікувалися пологи третьої дитини. На початку двоє старших дітей залишилися хто де. Зараз же старший син переїхав до Києва, а донька залишилася в Луганській області», – розповідає жінка.

Все одно щось тремтить, тому що залишили все, що нажили, все, що заробили

Наразі домівку пані Лариса згадує зі смутком. «Так, із родичів залишилися наші батьки, – каже вона, – я повертаюся додому два рази на рік, як мінімум, тому що батьки чекають завжди. Як для жінки – це особливе питання. Хоча, все одно щось тремтить, тому що залишили все, що нажили, все, що заробили: і будинок, і квартиру, приїхали внікуди. Ясна річ, що все... (зітхає)».

Навчив здоровому харчуванню в дитинстві тато

Хоча київська філія фірми, де працювала Лариса, дала змогу зберегти роботу, проте піклування про дітей виявилося важливішим. Тим паче, через декілька місяців після переїзду довелося виховувати ще й маленького сина. Після довгих походеньок по магазинах у пошуках корисного печива, мама вирішила почати випікати сама – найкращий подарунок той, що зроблений своїми руками.

Доню, їж салат, стрибай на скакалці, роби зарядку

«Завжди любила здоровий спосіб життя. Мене до цього привчили батьки. Тато часто казав: доню, їж салат, він багатий на вітаміни, стрибай на скакалці, роби зарядку. Пам'ятаю, коли ми приїзжали на море, всі діти пили газовану воду, а я взагалі не знала, що це таке. До речі, зарядку я й зараз роблю, а іноді й танцюю», – розповідає Лариса.

«Дитина ж любить щось погризти, от і стала пекти»

Завдяки своєму хобі Лариса почала заробляти, будучи в декретній відпустці. Охочих скуштувати випічку було багато серед молодих матусь. Це було корисне дієтичне печиво.

Що не брала, все виявлялося шкідливим, навіть якщо й писалося, що печиво дитяче

«Коли народила дитину, я почала читати склад печива, – пригадує жінка. – Взагалі, що не брала, все виявлялося шкідливим, навіть якщо й писалося, що печиво дитяче. Нічого було дати дитині. Але дитина ж любить щось погризти, от і стала пекти. Взагалі, ми весь час вдома щось випікали, мене так мама привчила. Кожного разу з'являлися нові рецепти».

Випічка стала для Лариси щоденним занняттям – проте, цього було замало. Перспективна жінка вирішила розширювати свої інтереси й завзято почала вивчати дієтологію. Зараз вона має власну програму в цій галузі.

Я пройшла курси в центрі зайнятості й виграла грант на навчання дієтолога

«Я зрозуміла, що мені дуже подобається дієтологія, – каже співрозмовниця. – Цікавило, чи правильний склад у мого печива. Згодом я пройшла курси в центрі зайнятості й виграла грант на навчання дієтолога. Мрія здійснилася. Взагалі дієтологія – це не просто харчування, це цілий комплекс. Зараз я починаю із психології. Наприклад, мене часто запрошують у пологовий будинок – навчаю матусь, як правильно доглядати за дитиною із самого початку вагітності. Хочу, щоб мами розуміли, що потрібно робити, щоб зберегти своє здоров’я та здоров’я їхніх дітей. Також ще займаюся продажем екопродукції задля підтримки і зміцнення організму. Тобто у мене цілий комплекс».

Лариса каже, що хотіла не лікувати людей, а давати їм такі рекомендації, від яких вони б завжди почувалися здоровими: «Ще в 9 класі я завела собі блакитний зошит, куди виписувала енергетичну цінність всіх продуктів: що й для чого треба їсти. На жаль, у той час не було спеціальності дієтолога, але я весь час її вивчала. При цьому я завжди хотіла не лікувати людей, а давати їм такі рекомендації, від яких вони б завжди почувалися здоровими, тому я постійно розвиваюся. У мене, звичайно, немає великого заробітку, але я все одно до цього прагну. Тому, якщо вирішив зайнятися якоюсь справою, треба робити все з любов’ю. Тоді обов'язково все вийде».