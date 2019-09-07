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07 Вересень 2019, Київ 17:32
Війна на Донбасі
Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 7 вересня – карта
07 вересня 2019, 16:00
Інфографіка Міністерства оборони України. Ситуація станом на
7
вересня
2019 року. Хронологію розвитку ситуації у зоні бойових дій із 1 липня 2014 року дивіться
ТУТ
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Мапа українською мовою
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Мапа англійською мовою
Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 7 вересня – карта
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