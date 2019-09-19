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ТОП новини
19 Вересень 2019, Київ 13:33
Війна на Донбасі
Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 19 вересня – карта
19 вересня 2019, 12:46
Інфографіка Міністерства оборони України. Ситуація станом на
19
вересня
2019 року. Хронологію розвитку ситуації у зоні бойових дій із 1 липня 2014 року дивіться
ТУТ
1
Мапа українською мовою
2
Мапа англійською мовою
Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 19 вересня – карта
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