Монополіст «під прикриттям»: олігарх Ахметов взяв під контроль цілу промислову галузь («СХЕМИ» | №229)

Олігарх Рінат Ахметов – і досі найбагатша людина України. Свою масштабну бізнес-імперію він збудував перш за все за рахунок приватизації, скуповуючи подекуди за безцінь державні заводи та підприємства. Гірничо-металургійний комплекс, енергетичні й страхові компанії, банк, медіа, транспортний бізнес, сільське господарство, елітна нерухомість – це загальний, але далеко не повний перелік нинішніх активів олігарха. Він продовжує їх примножувати і досі.

Примітно, що Рінат Ахметов декларує цілковиту відкритість, утім, подекуди вона доволі примарна. Якщо актив дістається олігарху за сумнівних обставин​, то до моменту його «легалізації» Ахметова у бенефіціарах не побачити. Саме цю схему мільярдер наразі «удосконалює», поглинаючи металургійну та коксохімічну промисловості України й розширюючись у США. Це встановило розслідування Надії Бурдєй, проведене для ГО «Центр протидії корупції» та програми «Схеми».