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Ваша Свобода | Мир на Донбасі: формула Путіна чи Зеленського?
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23 Вересень 2019, Київ 13:45
Війна на Донбасі
Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 23 вересня – карта
23 вересня 2019, 12:36
Інфографіка Міністерства оборони України. Ситуація станом на
23 вересня
2019 року. Хронологію розвитку ситуації у зоні бойових дій із 1 липня 2014 року дивіться
ТУТ
1
Мапа українською мовою
2
Мапа англійською мовою
Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 23 вересня – карта
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