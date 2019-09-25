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Пожар и взрывы на северо-западной окраине оккупированного Донецка начались утром 25 сентября. Местные жители сразу начали сообщать о мощных взрывах предположительно снарядов, а видео и фото из окрестностей начали появляться в социальных сетях.

Даже из отдаленных от места пожара районов хорошо виден столб черного дыма. Группировка «ДНР» заявляет о взрывах на Заводе алюминиевых профилей и начале эвакуации части Куйбышевского района города.

Но это не первый случай, когда подобные масштабные пожары, сопровождавшиеся взрывами, случаются именно в этой части города. Например, подобное произошло 5 августа 2015 года – тогда местные жители говорили, что горело и взрывалось именно на «Донецком казенном заводе химических изделий» (ДКЗХИ).

Мощный взрыв в районе того же завода произошел 16 июня 2015 года. Образовалась огромная воронка, было уничтожено железнодорожное полотно, а вагоны были разбросаны вокруг. СМИ писали, что, возможно, взорвался вагон с артиллерийскими боеприпасами группировки «ДНР». Советник украинской стороны в СЦКК Руслан Семенюк заявил тогда о возможном радиационном загрязнении в Донецке в результате взрыва, потому что на территории химического завода есть радиационный могильник.

Тогда «ДНР» обвинила Вооруженные силы Украины в артиллерийском ударе, но что именно так сильно взорвалось на территории завода, не уточняла.

14 февраля 2017 года на ДКЗХИ тоже прогремел мощный взрыв, в результате которого образовалась большая воронка, а соседние строения были полностью разрушены. Взрыв был слышен по всему городу, а местные жители даже говорили о вредных выбросах в атмосферу. Группировка «ДНР» обвинила во взрыве ВСУ, а в подконтрольных ей СМИ говорили, что в районе взрыва взяли пробы воздуха.

По словам представителей оккупационной администрации, пробы не показали опасных результатов.

То, что мощные взрывы происходят именно здесь, неудивительно. По словам как местных жителей, так и украинской разведки, подземные сооружения ДКЗХИ используются для хранения боеприпасов российскими гибридными силами. Кроме того, склады оружия и расположения личного состава группировок находятся на бывшем АТП 11425 на проспекте Шведова, говорят местные жители.

От складов ДКЗХИ до Песок – то есть линии фронта – не более 2 километров по прямой.



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