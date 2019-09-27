Андрій Богдан: «незаслужене» звання та грамота від Азарова у розпал Євромайдану («СХЕМИ» | №230)

Рівень впливу на Володимира Зеленського керівника його Офісу Андрія Богдана важко переоцінити. Досвідчений юрист та держслужбовець зі стажем регулярно поруч із президентом. Це його головний радник. Утім, біографія Богдана маловідома. Наприклад, той її факт, що Богдан працював в уряді Миколи Азарова – як урядовий уповноважений з питань антикорупції. А ще був радником прем’єр-міністра Азарова. І не пішов звідти ані з початком Революції гідності, ані в її найбільш драматичні моменти.

Аналізуючи перельоти Андрія Богдана до Росії, «Схеми» звернули увагу на такий факт. У листопаді 2013 року разом із Миколою Азаровим та Юрієм Бойком він літав до Санкт-Петербурга на переговори. А вже наступного дня після повернення делегації уряд зупинив підготовку до підписання Україною Угоди про Асоціацію з ЄС. Це і призвело до протестів та революції. Яка була позиція Богдана під час того візиту в Росію – від нього самого дізнатися так і не вдалось. Він відмовляється відповідати на запитання журналістів-розслідувачів. Але відомо, що вже в розпал Майдану Микола Азаров нагородив його почесною грамотою. «Схеми» розповідають про раніше невідомі, але важливі факти з біографії впливового керівника Офісу президента Андрія Богдана.