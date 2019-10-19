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Суботнє інтерв’ю | Дмитро Кулеба, віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України
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19 Жовтень 2019, Київ 14:17
Війна на Донбасі
Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 19 жовтня – карта
19 жовтня 2019, 13:52
Інфографіка Міністерства оборони України. Ситуація станом на
19 жовтня
2019 року. Хронологію розвитку ситуації у зоні бойових дій із 1 липня 2014 року дивіться
ТУТ
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Мапа англійською мовою
Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 19 жовтня – карта
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