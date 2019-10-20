У столиці Чилі оголосили надзвичайний стан, вулиці патрулюють військові

Президент Чилі Себастьян Піньєра оголосив надзвичайний стан у столиці Сантьяго через заворушення, погроми та підпали. Війська патрулюють вулиці чилійської столиці, повідомляє Euronews. Центральна магістраль перекрита танками, щоб не допустити нових зіткнень.

Цьому передували масові акції протесту через зростання цін на проїзд у громадському транспорті. Це спричинило і зростання загального невдоволення чилійців нерівністю і соціальною несправедливістю.

Протести розпочалися кілька днів тому в формі масових «стрибків через турнікети», так студенти висловили своє невдоволення другим за цей рік підвищенням цін.

У години пік ціна проїзних квитків сягає 830 чилійських песо (це еквівалентно 1 долару 17 центам, приблизно 29 гривень 25 копійок – замість колишньої ціни 1 долар 13 центів, 28 гривень 25 копійок). Зарплата багатьох чилійців не досягає і 770 доларів на місяць.

Мер Сантьяго заявив, що місто переживає безпрецедентну ситуацію, яка вже спричинила втрати на суму 1 мільярд 400 мільйонів доларів США. Мер попросив президента країни вжити заходів для гарантування «порядку і безпеки».