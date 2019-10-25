Музика репресованих композиторів Василя Барвінського і Бориса Кудрика звучить у різних містах України

Львів, Тернопіль, Харків, Дніпро, Кривий Ріг, попереду ще Одеса, Кропивницький. Загалом 13 міст охопив проєкт львівського Будинку органної та камерної музики Ukrainian Live Tour, який організований за підтримки Українського культурного фонду. Головна мета – популяризувати українську класичну музику та імена українських композиторів. Серед них – ті, хто зазнав репресій у радянський час, кому було заборонено творити українську музику, і ті, які змушені були емігрувати, втікаючи від переслідувань. Проєкт розпочався 15 вересня і вже завершується – залишилось три концерти.

З-поміж багатьох імен українських композиторів відібрали десять, чия музика звучить у проєкті. У списку – двоє репресованих митців: Василь Барвінський і Борис Кудрик. Люди непересічного таланту, творці української класичної музики, на долю яких випали важкі випробування.

Василь Барвінський походив із вчительської родини, яка проживала спершу у Тернополі, потім у Львові. Композитор і піаніст після навчання у Празі приїхав працювати у Львів, де очолив музичну академію імені Миколи Лисенка. Водночас багато концертував і писав фортепіанну і камерно-інструментальну музику. У 1940 році, коли у Львові «панувала» радянська влада, Василь Барвінський став директором Львівської державної консерваторії, як перейменували академію. Працював її керівником і після війни, коли вдруге у Львів прийшли так звані «радянські визволителі». Втім, як кажуть дослідники, достатньо було неправди і наклепу, щоб його і дружину у 1948 році арештували і засудили «за державну зраду» як «німецьких агентів» на 10 років неволі у Мордовських таборах.

Твори композитора енкаведисти спалили на подвір’ї Львівської консерваторії. Коли після звільнення Василь Барвінський про це дізнався, то сказав, що він – композитор без нот. Намагався відновити з пам’яті деякі свої твори, але, на щастя, копії його музики зберегли його учні, яким вдалось виїхати за кордон, зокрема Фортепіанний концерт, дещо збереглось в архівах і бібліотеках.

У проєкті Ukrainian Live Tour виконується Соната для віолончелі та фортепіано і Колискова (Тріо) Василя Барвінського. А іншого репресованого композитора, піаніста, диригента Бориса Кудрика у проєкті виконують Гумореску для фортепіано. Рукописні твори, написані Борисом Кудриком на засланні, привіз Василь Барвінський. Адже сам митець помер на чужині. Борис Кудрик велику увагу приділяв вивченню української церковної музики. Радянська контррозвідка знайшла його і арештувала у 1944 році у Відні, куди він виїхав. Композитора давно шукали. Суд у Відні був закритий і у 1945 році Бориса Кудрика засудили на 10 років ув’язнення у Мордовських таборах, звідки він не повернувся.

Українська класика дуже рідко відбувається, як артефакт

«Ми створили проєкт Ukrainian Live Tour для того, щоб маленькими кроками працювати на довгострокову перспективу і створювати промоцію для української класичної музики, яка майже невідома в Україні, майже не звучить на серйозних великих сценах, майже не включена у репертуари філармоній. Українська класика дуже рідко відбувається, як артефакт у культурному середовищі України. Якщо звучить, то у форматі звітних концертів або у форматі меншовартісної культури. Ми хочемо якісного включення української культури у світовий контекст», – каже Радіо Свобода директор проєкту Тарас Демко.

У проєкті зосередились на композиторах ХХ століття Галичини, у яких склалась різна доля у воєнні та повоєнні роки. Окрім творів двох репресованих композиторів, у проєкті звучить музика українських класиків Сидора Воробкевича, Станіслава Людкевича, Василя Безкоровайного, Нестора Нижанківського, Зиновія Лиська, Анатолія Кос-Анатольського, Лєшика Мазепи. Для прикладу, «Соната для фортепіано» Зиновія Лиська, якому вдалось виїхати за кордон, була виконана лише один раз за його життя. Забуті і маловідомі не лише імена українських композиторів, але й їхня музика.

Важливо відродити всю несправедливо забуту якісну українську класичну музику

«Важливо відродити всю несправедливо забуту якісну українську класичну музику. У цей проєкт обрали 10 композиторів. Сидір Воробкевич – це галицький контекст Західної України, перший професійний композитор, який намагався творити для українців. По стилю прослідковується, що ця музика передує дальшому розвитку галицької музики. Від Воробкевича до Людкевича – великий проміжок часу. Час був нещадний до когось, для когось дуже щедрим. Наприклад, до Людкевича, якщо врахувати, що діялось довкола нього. Барвінський – фенікс української культури. Кудрик. Лисько. Ці композитори циркулюють по 13 містах і проєкт розширюється. Після проєкту люди цікавляться цими українськими митцями і їхньою музикою», – говорить директор львівського Будинку органної і камерної музики Іван Остапович.

Композитори, закохані у музику і життя

У культурному проєкті беруть участь три музиканти, які отримали великий досвід, працюючи над нотами, написаними 90-100 років тому, над творами, які десятиліттями ніхто не виконував або взагалі які не були зіграні на сцені.

Музикою хотіли нести добро і високі емоції

«Коли музиканти працюють із відомою музикою Баха, Моцарта, то мають еталонне виконання, з яким можуть погоджуватись чи ні. А тут зіграли ті твори, які творять каркас української культури, і це дуже важливо. Їх ніхто ніколи не виконував. Цих композиторів об’єднує те, що вони були закохані у життя, своєю музикою хотіли нести добро і високі емоції», – зауважив Тарас Демко.

Твори композиторів, які обрані для проєкту Ukrainian Live Tour, об’єднані з акцентом на час, пристрасть і міфи, кажуть ініціатори. А ще додають: важливо, щоб українці знали своїх митців і чули їхню талановиту музику. Бо твори Василя Барвінського, Бориса Кудрика, а до списку репресованих композиторів Галичини належить ще одне ім’я – Володимир Флис, почуєш у концертних залах не так часто. Мало хто й зі студентів, майбутніх музикантів, міг назвати імена українських композиторів Кудрика і Флиса, наголошують фахівці. Володимира Флиса, студента третього курсу, у 1947 році було заарештовано НКВС і засуджено на 25 років неволі за «зраду батьківщини і контрреволюційну діяльність». Хоча, кажуть дослідники, насправді причиною арешту було його навчання в Берлінській консерваторії. У таборах митець провів 6 років.

Уціліли одиниці українських композиторів

«Ці імена фігурують у навчанні. Барвінський не весь виконаний. Деякі твори, як, для прикладу, Кудрика, відкриваємо по-новому. Не знали, як звучать його твори. Для нищення радянська влада обирала кращих людей. Людкевичу, з невідомих якихось причин, пощастило уникнути репресій. Швидше за все, за ту присвяту в симфонії-кантаті «Кавказ», де першу частину він присвятив російським революціонерам, але, думаю, за те, що мав зв’язки з Масариком і за соціалістично- комуністичні вподобання, які потім зів’яли і згасли, стали драмою, бо побачив, із чим прийшла радянська влада. Решта всі були під прицілом. Уціліли одиниці українських композиторів», – говорить музикознавиця Лілія Шевчук-Назар.

Проєкт Ukrainian Live Tour ще помандрує в три міста – Одесу, Дрогобич, Кропивницький. Опісля автори ідеї планують записати музику 10 українських композиторів, щоб її популяризувати сучасникам.