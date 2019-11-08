Гра в хованки: таємні візити членів команди Зеленського до олігархів й бізнесменів («СХЕМИ» | №236)

Прозорість влади – запорука довіри до керівництва країни, а ще – один із корупційних запобіжників. Адже разом з впливовою посадою політик отримує і можливість вирішувати проблеми, сприяти окремим особам або широким верствам населення. І часто ці інтереси – приватні та державні – перебувають у конфлікті. Тож на чий бік стане політик?

Нерідко такі домовленості відбуваються не просто без інформування суспільства, але і втаємничено, законспіровано, під час тіньових зустрічей представників влади та великого бізнесу. І єдиний спосіб про них дізнатись – це спостерігати за життям в урядових кварталах, біля офісів впливових осіб, а інколи і поблизу їхніх помешкань.

«Схеми» розповідають про зустрічі, які можуть мати великий вплив на життя українців, але про які публічно невідомо. Вони – лише невелика частина того, що відбувається за спиною в суспільства, зафіксовані за короткий період часу та ще й всупереч протидії їхніх учасників.