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17 листопада 2019, Київ 15:04
Фотогалереї

Унікальні фото. Від дитинства до смерті у Москві архимандрита УГКЦ Климентія Шептицького

17 листопада минає 150 років від дня народження архимандрита Української греко-католицької церкви, аристократа, українського монаха, Праведника народів світу, блаженного Католицької церкви Климентія Шептицького.

Він був незамінним помічником свого рідного брата – митрополита Андрея Шептицького. У роки німецької окупації брати Шептицькі врятували понад 200 євреїв, ризикуючи власним життя.​

Важкі випробування для отця Климентія почались після смерті брата – 1 листопада 1944 року. Арешт єпископату УГКЦ у 1945 році, псевдособор з ліквідації церкви у 1946 році.

78-річного Климентія Шептицького НКВС арештував у монастирі в 1947 році, звинувативши його «у антирадянській діяльності, зв’язках із ОУН і Ватиканом».​

Сім місяців тривали допити. 21 січня 1948 року отцю Климентію Шептицького винесли вирок – 8 років виправно-трудових таборів. 15 березня 1948 року його скерували у сумнозвісну в'язницю для «найнебезпечніших злочинців» – російський «Владимирский централ».​

До кінця 80-х років ХХ століття століття не було відомо про дату смерті і місце поховання Климентія Шептицького. Лише у липні 1989 року комісія ЦК КПРС розглянула запит громадянина Польщі, племінника отця Климентія – Яна Казимира Шептицького – і констатувала, що блаженний помер 1 травня 1951 року у Владимирській тюрмі.​

Климентія Шептицького реабілітували посмертно. На сьогодні є лише символічна могила архимандрита, досі невідоме місце його поховання.​ БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ ТУТ
Станіслав, Леон, Казимир (майбутній о. Климентій) Шептицький, 1880 рік. Фото з колекції &laquo;Archiwum Szeptyckich&raquo; (Власність &laquo;Fundacji Rodu Szeptyckich&raquo;)
1 Станіслав, Леон, Казимир (майбутній о. Климентій) Шептицький, 1880 рік. Фото з колекції «Archiwum Szeptyckich» (Власність «Fundacji Rodu Szeptyckich»)
Сім&rsquo;я Шептицьких: графиня Софія Шептицька (уроджена Фредро), Леон біля матері, Станіслав, поруч сидить Роман (майбутній митрополит Андрей Шептицький), поза батьковими плечима &ndash; Казимир і Олександр, який сидить біля батька Яна-Кантія. Краків, 1887 року. Фото з колекції &laquo;Archiwum Szeptyckich&raquo; (Власність &laquo;Fundacji Rodu Szeptyckich&raquo;)
2 Сім’я Шептицьких: графиня Софія Шептицька (уроджена Фредро), Леон біля матері, Станіслав, поруч сидить Роман (майбутній митрополит Андрей Шептицький), поза батьковими плечима – Казимир і Олександр, який сидить біля батька Яна-Кантія. Краків, 1887 року. Фото з колекції «Archiwum Szeptyckich» (Власність «Fundacji Rodu Szeptyckich»)
Студенти права з Кракова. Фрагмент спільного фото однокурсників графа Казимира Шептицького з професорами Ягеллонського університету в Кракові. Фото виконане у 1888 році. Фотографія з фондів Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie
3 Студенти права з Кракова. Фрагмент спільного фото однокурсників графа Казимира Шептицького з професорами Ягеллонського університету в Кракові. Фото виконане у 1888 році. Фотографія з фондів Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie
Граф Ян Кантій Шептицький, графиня Софія Шептицька (ур. Фредро), граф Казимир (о. Климентій) Шептицький, граф Роман (о. Андрей) Шептицький у Закопаному. Квітень 1892 р. Фото з колекції &laquo;Archiwum Szeptyckich&raquo; (Власність &laquo;Fundacji Rodu Szeptyckich&raquo;)
4 Граф Ян Кантій Шептицький, графиня Софія Шептицька (ур. Фредро), граф Казимир (о. Климентій) Шептицький, граф Роман (о. Андрей) Шептицький у Закопаному. Квітень 1892 р. Фото з колекції «Archiwum Szeptyckich» (Власність «Fundacji Rodu Szeptyckich»)
Казимир (о. Климентій) граф Шептицький у Ґрісі (Тіроль, Австрія). 1898 р. Фото з колекції &laquo;Archiwum Szeptyckich&raquo;. Власність &laquo;Fundacji Rodu Szeptyckich&raquo;)
5 Казимир (о. Климентій) граф Шептицький у Ґрісі (Тіроль, Австрія). 1898 р. Фото з колекції «Archiwum Szeptyckich». Власність «Fundacji Rodu Szeptyckich»)
Граф Леон Шептицький і граф Казимир (о. Климентій) Шептицький. Перед 1902 роком. Фото з колекції &laquo;Archiwum Szeptyckich&raquo; (Власність &laquo;Fundacji Rodu Szeptyckich&raquo;)
6 Граф Леон Шептицький і граф Казимир (о. Климентій) Шептицький. Перед 1902 роком. Фото з колекції «Archiwum Szeptyckich» (Власність «Fundacji Rodu Szeptyckich»)
Казимир малює портрет матері Софії Шептицької. 1903 рік. Фото з колекції &laquo;Archiwum Szeptyckich&raquo; (Власність &laquo;Fundacji Rodu Szeptyckich&raquo;)
7 Казимир малює портрет матері Софії Шептицької. 1903 рік. Фото з колекції «Archiwum Szeptyckich» (Власність «Fundacji Rodu Szeptyckich»)
Секретар австрійського парламенту граф Казимир Шептицький (стоїть другий зліва) серед грона політиків
8 Секретар австрійського парламенту граф Казимир Шептицький (стоїть другий зліва) серед грона політиків
Граф Казимир Шептицький. Перед 1911 р. Фото з колекції &laquo;Archiwum Szeptyckich&raquo; (Власність &laquo;Fundacji Rodu Szeptyckich&raquo;)
9 Граф Казимир Шептицький. Перед 1911 р. Фото з колекції «Archiwum Szeptyckich» (Власність «Fundacji Rodu Szeptyckich»)
Отець Климентій. Унів, 30-і рр.. ХХ ст. Фото зі збірки Андрія Захарківа-Олійника
10 Отець Климентій. Унів, 30-і рр.. ХХ ст. Фото зі збірки Андрія Захарківа-Олійника
Отець Климентій у співслужінні Божественної Літургії разом з вихователями Папської Руської колегії (Руссікум) у базиліці Святого Петра у Римі 21 травня 1939 р., під час відзначення 950-ї річниці Хрещення Руси-України. Літургію очолює архиєпископ Олександр Євреїнов
11 Отець Климентій у співслужінні Божественної Літургії разом з вихователями Папської Руської колегії (Руссікум) у базиліці Святого Петра у Римі 21 травня 1939 р., під час відзначення 950-ї річниці Хрещення Руси-України. Літургію очолює архиєпископ Олександр Євреїнов
Світлина архиєпископа Климентія Шептицького, яку отець дав синові художника Олекси Новаківського
12 Світлина архиєпископа Климентія Шептицького, яку отець дав синові художника Олекси Новаківського
Отець Климентій із монахами-студитами та дітьми-сиротами. Унів, 30-і рр. ХХ ст.
13 Отець Климентій із монахами-студитами та дітьми-сиротами. Унів, 30-і рр. ХХ ст.
Отець Климентій і отець Йосиф Сліпий в часі візиту до Італії (Тіволі) біля озера Альбано. 1939 р. Фото із фондів Постуляційного центру монастирів Студійського уставу
14 Отець Климентій і отець Йосиф Сліпий в часі візиту до Італії (Тіволі) біля озера Альбано. 1939 р. Фото із фондів Постуляційного центру монастирів Студійського уставу
Фотографія архимандрита УГКЦ Климентія Шептицького з його досудової справи. Був заарештований НКВС у 1947 році. Фото з фейсбуку Юстина Бойка&nbsp;
15 Фотографія архимандрита УГКЦ Климентія Шептицького з його досудової справи. Був заарештований НКВС у 1947 році. Фото з фейсбуку Юстина Бойка 

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