Унікальні фото. Від дитинства до смерті у Москві архимандрита УГКЦ Климентія Шептицького

17 листопада минає 150 років від дня народження архимандрита Української греко-католицької церкви, аристократа, українського монаха, Праведника народів світу, блаженного Католицької церкви Климентія Шептицького.
Він був незамінним помічником свого рідного брата – митрополита Андрея Шептицького. У роки німецької окупації брати Шептицькі врятували понад 200 євреїв, ризикуючи власним життя.
Важкі випробування для отця Климентія почались після смерті брата – 1 листопада 1944 року. Арешт єпископату УГКЦ у 1945 році, псевдособор з ліквідації церкви у 1946 році.
78-річного Климентія Шептицького НКВС арештував у монастирі в 1947 році, звинувативши його «у антирадянській діяльності, зв’язках із ОУН і Ватиканом».
Сім місяців тривали допити. 21 січня 1948 року отцю Климентію Шептицького винесли вирок – 8 років виправно-трудових таборів. 15 березня 1948 року його скерували у сумнозвісну в'язницю для «найнебезпечніших злочинців» – російський «Владимирский централ».
До кінця 80-х років ХХ століття століття не було відомо про дату смерті і місце поховання Климентія Шептицького. Лише у липні 1989 року комісія ЦК КПРС розглянула запит громадянина Польщі, племінника отця Климентія – Яна Казимира Шептицького – і констатувала, що блаженний помер 1 травня 1951 року у Владимирській тюрмі.
Климентія Шептицького реабілітували посмертно. На сьогодні є лише символічна могила архимандрита, досі невідоме місце його поховання. БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ ТУТ
Він був незамінним помічником свого рідного брата – митрополита Андрея Шептицького. У роки німецької окупації брати Шептицькі врятували понад 200 євреїв, ризикуючи власним життя.
Важкі випробування для отця Климентія почались після смерті брата – 1 листопада 1944 року. Арешт єпископату УГКЦ у 1945 році, псевдособор з ліквідації церкви у 1946 році.
78-річного Климентія Шептицького НКВС арештував у монастирі в 1947 році, звинувативши його «у антирадянській діяльності, зв’язках із ОУН і Ватиканом».
Сім місяців тривали допити. 21 січня 1948 року отцю Климентію Шептицького винесли вирок – 8 років виправно-трудових таборів. 15 березня 1948 року його скерували у сумнозвісну в'язницю для «найнебезпечніших злочинців» – російський «Владимирский централ».
До кінця 80-х років ХХ століття століття не було відомо про дату смерті і місце поховання Климентія Шептицького. Лише у липні 1989 року комісія ЦК КПРС розглянула запит громадянина Польщі, племінника отця Климентія – Яна Казимира Шептицького – і констатувала, що блаженний помер 1 травня 1951 року у Владимирській тюрмі.
Климентія Шептицького реабілітували посмертно. На сьогодні є лише символічна могила архимандрита, досі невідоме місце його поховання. БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ ТУТ
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