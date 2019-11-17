Унікальні фото. Від дитинства до смерті у Москві архимандрита УГКЦ Климентія Шептицького

3 Студенти права з Кракова. Фрагмент спільного фото однокурсників графа Казимира Шептицького з професорами Ягеллонського університету в Кракові. Фото виконане у 1888 році. Фотографія з фондів Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie