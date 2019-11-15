«Слуга власного бізнесу»: кіпрська таємниця депутата Холодова («СХЕМИ» | №237)

У теорії ключове завдання народного депутата – покращувати життя всіх громадян, удосконалюючи закон. Та на практиці в народні обранці часто йдуть, щоб поліпшити власний добробут – особливо коли мандат отримують бізнесмени. Тож для підтримання доброчесності вони мали б усіляко уникати ситуацій, в яких їх можуть запідозрити в конфлікті інтересів – державних і приватних. Але в дійсності це не завжди працює.

Наприклад, у жовтні Верховна Рада ухвалила одне з гучних законодавчих нововведень, що стосувалося перерозподілу прибутків на тютюновому ринку – хто й скільки може заробляти від продажу цигарок. Однією з його рушійних сил був народний депутат від «Слуги народу» і бізнесмен Андрій Холодов. У ЗМІ його називали «тютюновим королем» – утім, до цього часу нікому не вдалося документально підтвердити його зв’язок із цим бізнесом. Більше того, сам Холодов публічно заперечував свій інтерес у торгівлі цигарками.

Та «Схеми» поставили заяви народного обранця під сумнів: журналісти розплутали клубок підставних осіб, простежили за рухом коштів, які українці платять за тютюнові вироби в сотнях київських кіосків – і опинилися на Кіпрі біля маєтку самого Андрія Холодова, де й бере початок засекречений бізнес його родини. Більше того, там журналісти зустріли і самого «слугу народу» – якраз тоді, коли в нього за графіком мав бути тиждень роботи з українськими виборцями.