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Донбас.Реалії | Зеленський – продовження Майдану?
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ТОП новини
21 листопада 2019, Київ 16:55
Війна на Донбасі
Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 21 листопада – карта
21 листопада 2019, 16:14
Інфографіка Міністерства оборони України. Ситуація станом на
21
листопада
2019 року. Хронологію розвитку ситуації у зоні бойових дій із 1 липня 2014 року дивіться
ТУТ
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Мапа українською мовою
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Мапа англійською мовою
Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 21 листопада – карта
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