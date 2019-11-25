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25 листопада 2019, Київ 10:33
Новини | Міжнародні

У Чорному морі перекинулося вантажне судно з тисячами овець

У Чорному морі перекинулося судно

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У Чорному морі біля берегів Румунії перекинулося вантажне судно, на борту якого перебувало 14 тисяч овець. В операції з порятунку тварин беруть участь поліцейські, пожежники і військово-морський флот країни, повідомляє ВВС.

За інформацією видання, вантажне судно Queen Hind, яке йшло під прапором острівної держави Палау в Тихому океані, перевернулося вранці 24 листопада, після того як покинуло румунський порт «Мідія».

На борту судна було 22 члени екіпажу – усі громадяни Сербії, одного з них доставили в лікарню з переохолодженням. З іншими членами екіпажу все в порядку, їхньому здоров’ю ніщо не загрожує.

Через що перекинулося судно, невідомо. Як повідомила місцева влада, розслідування буде проводитися після того, як завершиться операція з порятунку овець

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