У Чорному морі перекинулося вантажне судно з тисячами овець

У Чорному морі біля берегів Румунії перекинулося вантажне судно, на борту якого перебувало 14 тисяч овець. В операції з порятунку тварин беруть участь поліцейські, пожежники і військово-морський флот країни, повідомляє ВВС.

За інформацією видання, вантажне судно Queen Hind, яке йшло під прапором острівної держави Палау в Тихому океані, перевернулося вранці 24 листопада, після того як покинуло румунський порт «Мідія».

На борту судна було 22 члени екіпажу – усі громадяни Сербії, одного з них доставили в лікарню з переохолодженням. З іншими членами екіпажу все в порядку, їхньому здоров’ю ніщо не загрожує.

Через що перекинулося судно, невідомо. Як повідомила місцева влада, розслідування буде проводитися після того, як завершиться операція з порятунку овець