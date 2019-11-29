Як родина міністра-втікача Лебедєва в Україні працює на оснащення оборонних заводів РФ («СХЕМИ» | №239)

Політичне життя в Україні розвивається настільки стрімко, що прізвища державних діячів, які ще п'ять років тому не сходили з новинних стрічок, багато хто вже може і не пригадати. Окупація Росією Криму, АТО на сході України, яке мало тривати години, і надії на нового президента у 2014-му. Проте у підсумку – корупційні скандали і таємні зустрічі під покровом ночі. У 2019-му – нові надії на вже нового президента. Але знову – корупційні скандали і таємні нічні зустрічі.

Ця історія – про те, що залишається непоміченим через невпинну круговерть скандалів і політичних подій. Ця історія про те, як протягом п'яти років українські правоохоронці шукали міністра-втікача – якого, до речі, шукають і досі. І про те, як підприємство родини цього ексміністра протягом п'яти років успішно постачає в Росію обладнання, яке потім опиняється на оборонних підприємствах країни, яку Україна офіційно визнала агресором.

Перше розслідування в межах циклу програм «Схеми в регіонах» – із Сумщини.

Над матеріалом також працювали учасники проєкту «Схеми в регіонах»: Анастасія Комендантова, Кирило Овсяний, Олена Мудра та Павло Лісниченко.

«Схеми в регіонах» – спільний проєкт програми «Схеми: корупція в деталях» та Інституту розвитку регіональної преси. Протягом півроку група із чотирьох регіональних журналістів відвідає чотири регіони України – Сумщину, Закарпаття та міста Одесу і Кропивницький – у яких підготує і видасть в ефір чотири регіональні розслідування.