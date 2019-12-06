Слуга свого бізнесу? Як в партії та НАБУ відреагували на розслідування про депутата Холодов («СХЕМИ» | №240)

Журналісти-розслідувачі «Схем» раніше встановили, що народний депутат від «Слуги народу» Андрій Холодов через низку підставних осіб та номінальних власників таки пов’язаний з тютюновим бізнесом, а саме з роздрібною торгівлею цигарками у кіосках, та оптовим постачанням тютюнових виробів у точки продажу. Таким чином, лобіюючи у Верховній Раді правку, що збільшує заробітки для роздрібних торговців тютюном, він, схоже, відстоював власні ж інтереси.

Це перший випадок, коли «Слугу народу» схопили на лобіюванні кращих умов для пов’язаного з ним же бізнесу.

З моменту публікації розслідування минуло три тижні.

Яка була реакція? Що керівництво фракції партії Зеленського та соратники Холодова думають про викриття журналістів? Як на нього відреагували податківці й правоохоронці?