Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
09 грудня 2019, Київ 08:48
Суспільство

Сергій Мельничук: «Представник президента України в суді повідомив про узурпацію державної влади главою держави»

Акція на підтримку української мови в Києві (архівне фото)

Дивитись коментарі

(Рубрика «Точка зору»)

У травні 2019 року на підставі відео розміщеного на сайті «Еспресо.TV» я звернувся до Верховного суду України з позовом про визнання протиправним спілкування президента України – Зеленського Володимира Олександровича 23 травня 2019 року на форумі інтернет-діячів «іForum-2019» недержавною мовою, та просив суд зобов’язати президента України утриматися від спілкування недержаною мовою на всій території України при здійсненні повноважень президента України.

Сергій Мельничук – правозахисник із Луганська, лауреат премії Олекси Гірника, автор книжки «Моя боротьба за мову», позивач до керівника МВС та заступника голови Нацполіції
Сергій Мельничук – правозахисник із Луганська, лауреат премії Олекси Гірника, автор книжки «Моя боротьба за мову», позивач до керівника МВС та заступника голови Нацполіції

Верховний суд ухвалив залишити позовну заяву без руху з наступною аргументацією: «…Верховний Суд дійшов висновку про те, що в порушення вимог пункту 9 частини п’ятої статті 160 КАС України позивач не обґрунтував, які саме права/інтереси позивача якими повноваженнями Президента України порушені». Та надав десять днів для усунення недоліків позовної заяви.

Оскільки процесуальним законодавством не передбачено оскарження в суді повноважень суб’єкта владних повноважень, яким є президент України, то я формально додав до позову як його виправлення: «Конституцією України статтею 102 установлено: «Президент України є главою держави і виступає від її імені». У результаті, суд повернув позов та нагадав: «Повернення адміністративного позову не позбавляє права повторного звернення до адміністративного суду».

Розмірковуючи над ухвалою про повернення позову, я дійшов думки, що суддя, можливо, неуважно переглянув відео, на яке я посилався у своєму позові, та вирішив повторно звертаючись до суду з тотожним позовом уточнити: «На 2-й хвилині 50-й секунді зазначеного відео ведучий форуму інтернет-діячів іForum-2019 запрошує на сцену Президента України, а не шоумена Володимира Зеленського, який свій публічний виступ, усупереч статті 10 частини першої Конституції України, здійснив недержаною мовою».

Результат розгляду повторно поданого позову – такий же, як і розгляд першого позову – повернення позову з такою ж самою аргументацією: «…позивач не обґрунтував, які саме права/інтереси позивача якими повноваженнями Президента України порушені».

Мене здивувала така примітивна й антиконституційна аргументація Верховним судом повернення позовної заяви. Довелося оскаржувати згадану ухвалу у Великій палаті Верховного суду України.

Ухвалою від 9 жовтня 2019 року Велика палата Верховного суду України постановила: «Ухвалу Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду скасувати, а справу направити до суду першої інстанції для продовження розгляду».

Судове засідання призначене на 10 грудня

Як не хотілося б суддям відкривати провадження за аргументованим позовом проти президента, але рішення вищої судової інстанції – закон. Верховний суд ухвалив прийняти до розгляду мою позовну заяву за правилами спрощеного позовного провадження у складі п’яти суддів. Справу призначити до розгляду в судовому засіданні з викликом сторін, яке відбудеться 10 грудня 2019 року об 11-й годині 30 хвилин у приміщенні суду за адресою: вулиця Московська, 8 корпус, 5, м. Київ.

В Офісі президента доручили кваліфікованому юристу – Пантюховій Людмилі Робертівні – представляти інтереси президента в суді. Яка, явно не зі злого умислу, а намагаючись виправдати дії президента, написала у відзиві на позовну заяву, фактично повідомлення про узурпацію державної влади президентом України.

Конституцією України статтею 19 частиною 2 установлено: «Органи державної влади органи місцевого самоврядування їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України», недодержання якої, у даному випадку, кваліфікується як узурпація державної влади главою держави.

Представниця відповідача у відзиві на позовну заяву навіть не намагалася пояснити: на яких підстава, в межах яких повноважень та у який спосіб президент України здійснив свій публічний виступ на форумі інтернет-діячів iForum-2019. А навпаки, заявила, що публічний виступ президента України на форумі інтернет-діячів iForum-2019 відбувся за межами його управлінської діяльності й конституційних повноважень. Цитую відзив на позовну заяву: «Натомість, участь Президента України у форумі інтернет-діячів не була пов’язана з його управлінською діяльністю та реалізацією ним його конституційних повноважень, тому безпідставним є твердження позивача про порушення Президентом України його прав та інтересів».

Це мені нагадує анекдот: Влаштувався на роботу до поліції молодий хлопець, а за зарплатою не приходить. Начальник викликає молодого співробітника і запитує:

– Чого ти не приходиш за зарплатою?

– А що, тут ще зарплату платять? – у відповідь запитує молодий поліцейський. – Я думав дали пістолет і крутись як можеш.

Так і в Офісі президента України панує думка: дали «Булаву Президента України» і крутись як можеш.

Сергій Мельничук – правозахисник із Луганська, лауреат премії Олекси Гірника, автор книжки «Моя боротьба за мову»

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

/**/ /**/
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Українська мова і Рабінович. Конституційний суд України дав чітку відповідь

/**/ /**/ Кадр із документального фільму-дослідження про українську мову «Соловей співає. Доки голос має». Синьо-жовтими кольорами позначено нинішні кордони України на Діалектичній мапі української мови станом на 1871 рік
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Русифікація. Фільм-дослідження про українську мову зняли у 5 країнах

  • 16x9 Image

    Сергій Мельничук

    Правозахисник із Луганська, лауреат премії Олекси Гірника, автор книжки «Моя боротьба за мову».

    Особливого розголосу набрали судові справи про захист права на отримання освіти державною мовою. Одну зі справ Сергій Мельничук виграв у свого  викладача – професора конституційного права А.І. Фоміна, який був делегований тодішнім президентом України Віктором Януковичем до комісії з мовних питань.

    У період 2010–2013 років – під час роботи в Комісії людських  і громадянських прав Світового конгресу українців – дев’ять разів звертався до Європейського суду з прав людини із заявами про порушення в Україні Конвенції з прав людини та основоположних свобод, що документально відображено в його книзі «Моя боротьба за мову».

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

В ІНШИХ ЗМІ

Загрузка...

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG