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ТОП новини
09 грудня 2019, Київ 13:21
Війна на Донбасі
Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 9 грудня – карта
09 грудня 2019, 12:52
Інфографіка Міністерства оборони України. Ситуація станом на 9
грудня
2019 року. Хронологію розвитку ситуації у зоні бойових дій із 1 липня 2014 року дивіться
ТУТ
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Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 9 грудня – карта
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