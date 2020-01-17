Золото для «аваківських»? Компанії, які пов’язують з оточенням Авакова, з порушенням отримали родовища золота і танталу («СХЕМИ» | №242)

Родовища корисних копалин в Україні, відкриті і розвідані ще за часів Радянського Союзу, часто протягом десятиліть залишаються законсервованими, занедбаними і без господаря.

Аби приватне підприємство отримало право видобувати на таких ділянках, існує процедура отримання спеціальних дозволів на промислову розробку родовищ – які надає Державна служба геології і надр. Компанія має подати із заявою цілий пакет документів: гідрогеологічна і структурна карти, характерні геологічні розрізи, результати хімічного і біологічного аналізу, висновок із оцінки впливу на довкілля, звіт з громадського обговорення тощо.



Та, як виявили учасники проєкту «Схеми в регіонах», чітко дотримуються цієї процедури далеко не всі. Зокрема, йдеться про компанії, які восени 2019-го отримали спецдозволи на видобуток в області коштовних руд танталу та золота на Кіровоградщині. І співвласники цих компаній вивели нас на оточення одного з впливових українських міністрів.



Друге розслідування в межах циклу програм «Схеми в регіонах» – з Кіровоградщини.