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17 січня 2020, Київ 14:01
ВИПУСКИ ПРОГРАМИ «СХЕМИ»

Золото для «аваківських»? Компанії, які пов’язують з оточенням Авакова, з порушенням отримали родовища золота і танталу («СХЕМИ» | №242)

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Родовища корисних копалин в Україні, відкриті і розвідані ще за часів Радянського Союзу, часто протягом десятиліть залишаються законсервованими, занедбаними і без господаря.

Аби приватне підприємство отримало право видобувати на таких ділянках, існує процедура отримання спеціальних дозволів на промислову розробку родовищ – які надає Державна служба геології і надр. Компанія має подати із заявою цілий пакет документів: гідрогеологічна і структурна карти, характерні геологічні розрізи, результати хімічного і біологічного аналізу, висновок із оцінки впливу на довкілля, звіт з громадського обговорення тощо.

Та, як виявили учасники проєкту «Схеми в регіонах», чітко дотримуються цієї процедури далеко не всі. Зокрема, йдеться про компанії, які восени 2019-го отримали спецдозволи на видобуток в області коштовних руд танталу та золота на Кіровоградщині. І співвласники цих компаній вивели нас на оточення одного з впливових українських міністрів.

Друге розслідування в межах циклу програм «Схеми в регіонах» – з Кіровоградщини.

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