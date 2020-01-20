Путін прагне виправдати агресію Росії – світова преса

Польське видання Rzeczpospolita пише про проблеми дефіциту зовнішньоторговельного балансу України.

Британський часопис The Times описує спроби Кремля виправдати агресію Росії нині і в минулому.

Австралійська газета The Sydney Morning Herald повідомляє про розслідування щодо можливого стеження за колишнім послом США в Україні.

Провідний часопис Польщі Rzeczpospolita друкує статтю «Україна: рекордна дірка у зовнішній торгівлі». Варшавське видання пише, що дефіцит торговельного балансу України дедалі зростає. І все це вже сягає рекордної позначки у 10 мільярдів доларів, що становить показник на 6% більший, аніж рік тому. Як пише польська газета, ситуація має тенденцію до погіршення у наступні роки. Уряд України заявляє, що цьогорічний дефіцит зовнішньої торгівлі становитиме для Києва показник у 13,78 мільярда доларів, 14,92 мільярда – наступного року і 16,11 мільярда – 2022 року. За словами українських економістів, дедалі більший дефіцит вражає внутрішнє виробництво, яке має проблеми, аби ефективно конкурувати із закордонною продукцією. Це, у свою чергу, мовиться далі, негативно позначається на ринку праці: українські компанії зменшують зайнятість, прибутки знижуються. Але, як додає польське видання, попри все це, дані показують, що економіка України зростає і національна валюта – гривня – посилюється.

Rzeczpospolita з посиланням на голову ради Національного банку України Богдана Данилишина пояснює все це переорієнтацією українського експорту з металургії та хімічної промисловості на сільськогосподарські добрива і продукцію металургійних префабрикатів. На думку Данилишина, Україна має наслідувати приклади Словаччини та Чеської Республіки, які спромоглися впродовж десятиліття збільшити частку технологічного експорту і змінити структуру своєї зовнішньої торгівлі. При цьому, звісно, закордонні інвестори відіграли також помітну роль. Саме з огляду на закордонні капіталовкладення в українську економіку, як вказує варшавське видання, Україна не має аж такого надто великого зацікавлення з боку інвесторів, тому що, як пише газета, рівень корупції і бюрократії у країні на сьогоднішній день сягає високої позначки. На додаток, мовиться у статті, український уряд не використовує привабливі для бізнесу заохочення, не популяризує інвестиції та модернізацію. Польський часопис підсумовує, що нині Україна просто не має повноцінної стратегії свого розвитку.

«Україна: рекордна дірка у зовнішній торгівлі»

Британський часопис The Times публікує матеріал «Суперечка щодо Голокосту: Володимир Путін намагається виправдати російську історію». Лондонське видання пише, що більш ніж 200 тих, хто пережив жахіття концентраційного табору «Освенцим» (нацистський табір смерті «Аушвіц» поблизу польського міста Освенцима – ред.), збираються разом з лідерами країн світу з тим, аби вшанувати 75-ту річницю визволення табору Червоною армією. Газета додає, що на цьому зібранні не буде президента Росії Володимира Путіна, який, втім, ніколи не оминає можливості використати нагоду для оспівування воєнних звитяг Радянського Союзу. Натомість Путін виступить в Ізраїлі у музеї Голокосту «Яд Вашем». Часопис наголошує, що цю ізраїльську подію, у свою чергу, бойкотує президент Польщі Анджей Дуда по тому, як йому не надали права виступити на цьому заході. Далі британське видання зазначає, що відзначення річниці визволення табору «Освенцим» ризикує бути втягнутим в суперечку між Росією та її східноєвропейськими сусідами щодо питання відповідальності за спалах Другої світової війни. Тут все обертається навколо спроб Кремля виправдати укладений СРСР пакт з нацистською Німеччиною у серпні 1939 року, буквально за кілька тижнів до початку війни. Цей пакт, як пише лондонська газета, перетворив ідеологічних суперників на союзників і проторував шлях Гітлерові і Сталіну для розділу Польщі та країн Балтії разом з іншими частинами Східної Європи.

The Times пише, що мотивація Путіна полягає разом з тим і у виправданні нещодавніх проявів агресії Росії, так само як і проявів попередніх. Далі видання наводить слова директора Польського інституту міжнародних відносин Славоміра Дембського, який каже, що відбілюючи роль Радянського Союзу у Другій світовій війні, Путін бажає узаконити авторитарний режим у Росії і виправдати агресивні кроки Росії на міжнародній арені, включно з незаконною анексією Криму та вторгненням в Україну. На думку Дембського, все це чітко «прописано» у книзі, автором якої був Сталін. Британський часопис вказує, що захід в Ізраїлі, на якому виступатиме Путін і який ініційований В'ячеславом Кантором, народженим у Росії олігархом, має розглядатися перш за все як частина наступу російської пропаганди щодо питань історії. Тоді як, за словами Славоміра Дембського, польському президентові було відмовлено у праві виступити в Ізраїлі, бо його промова викрила б російські маніпуляції історії. Газета завершує, наводячи висловлювання представника Центру польсько-російського діалогу та порозуміння Лукаша Адамського, який заявив, що Путін та його приплічники ризикують підірвати інтереси Росії своїми намаганнями виправдати те, що виправдати, власне, не можна у минулому їхньої країни.

«Росія цілиться у свого нового ворога – історію»

Провідне видання Австралії The Sydney Morning Herald публікує статтю «Україна розпочинає розслідування щодо можливого стеження за послом США». Сіднейська газета повідомляє, що українська влада оголосила про проведення розслідування у справі можливого стеження за колишнім послом Сполучених Штатів в Україні Марі Йованович перед тим, як американського дипломата було усунуто з цієї посади адміністрацією президента США Дональда Трампа. Видання підкреслює, що оголошення щодо розслідування було зроблене українським Міністерством внутрішніх справ саме після того, як у США були оприлюднені нові документи у справі про імпічмент президента Трампа. Поміж цих матеріалів – обмін інформацією між Левом Парнасом, пов’язаним з особистим правником Трампа Руді Джуліані, та іншими особами з питання про усунення Марі Йованович з її посади.

The Sydney Morning Herald пише, що ці документи надав конгресовому комітету з питань розвідки сам Парнас. Поміж них – обмін посланнями з Робертом Гайдом, республіканцем зі штату Коннектикут, який висувається до Конгресу США. Саме у цих посланнях Парнаса інформують щодо пересування і місця перебування Йованович. Парнас в одному зі своїх інтерв’ю повідомив, що буцімто не сприймав серйозно всі ті послання Роберта Гайда. Сіднейське видання додає: згідно із заявою Міністерства внутрішніх справ України, українські правоохоронні органи, як зазначається, «не втручаються у внутрішньополітичні справи Сполучених Штатів». Однак, як роз’яснюють представники МВС України, оприлюднені записи містять факти можливого порушення українського законодавства і Віденської конвенції про дипломатичні зносини, яка захищає права дипломата на території іншої держави.

«Україна розпочинає розслідування щодо можливого стеження за послом США»