Україна – США: подвійні правила олігарха Ахметова («СХЕМИ» | №243)

З життя українських олігархів. Уже два з них – спершу Дмитро Фірташ, а віднедавна і Ігор Коломойський – мають проблеми із законом у США. А як щодо Ріната Ахметова? Адже у нього там є навіть великий бізнес. Так, у Штатах, олігарх скупив низку шахт, видобуває там вугілля і експортує його з Америки в Україну на свої українські коксохімічні заводи. Але наскільки ж різні підходи до ведення бізнесу в Україні та за кордоном.

Очевидно, заходячи на ринок розвиненої демократичної країни, український бізнесмен просто змушений суворо дотримуватись тамтешніх законів, на відміну від батьківщини, де система правосуддя все ще політизована та корумпована. Взяти хоча б питання безпеки праці на шахтах та коксохімічних заводах Ахметова, які справді пов’язані з підвищеним ризиком для працівників. У США компанії українського олігарха платять мільйони доларів у разі порушення вимог безпеки на своїх підприємствах. В Україні до відповідальності найчастіше притягують хіба що пересічних працівників його заводу.

Надія Бурдєй продовжує досліджувати особливості ведення бізнесу найбагатшого українця Ріната Ахметова. Спільне розслідування програми «Схеми» та «Центру протидії корупції».