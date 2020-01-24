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24 січня 2020, Київ 15:06
Війна на Донбасі

Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 24 січня – карта

Інфографіка Міністерства оборони України. Ситуація станом на 24 січня 2020 року. Хронологію розвитку ситуації у зоні бойових дій із 1 липня 2014 року дивіться ТУТ
Мапа українською мовою
1 Мапа українською мовою
Мапа англійською мовою
2 Мапа англійською мовою

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