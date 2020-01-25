Україна для Козака: нове призначення у Кремлі

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Президент Росії Володимир Путін призначив колишнього віцепрем'єра Дмитра Козака новим заступником голови своєї адміністрації. Цю посаду Козак уже займав на початку тисячоліття, практично весь перший термін президентства Володимира Путіна. Але зараз посаду нового заступника глави адміністрації запровадили спеціального для нього.

Відсутність Козака у новому російському уряді породила численні домисли, серед яких головним мотивом було зосередження «українського напрямку» в російській політиці в руках помічника президента Росії Владислава Суркова.

Заманити Зеленського в нові путінські пастки​

До останнього часу Сурков і Козак формували два паралельних і нібито конкуруючі центри, які відповідали за українські проблеми в оточенні Путіна. Саме цей дуалізм, на думку поінформованих спостерігачів, дозволяв двом досвідченим чиновникам вести гру з помічником президента України Андрієм Єрмаком і намагатися заманити Володимира Зеленського в нові і нові путінські пастки.

Козак в цьому дуеті грав особливу роль. Якщо функція Суркова – імітація «яструба», так функція Козака – імітація «голуба». У цій ролі Козак досяг успіху не тільки на українському напрямку. 2003 року він майже вмовив президента Молдови Володимира Вороніна підписати план придністровського врегулювання, який перетворив би цю країну на російський сателіт і узаконив присутність російських окупаційних військ на її території. 2019 року саме Козак був однією з головних фігур у складній спецоперації, яка привела до переходу влади в Молдові від олігарха Влада Плахотнюка до проросійських сил на чолі з президентом країни Ігорем Додоном. Путін не міг не запропонувати Козаку застосувати ці таланти і на українському напрямку.

Відставка Козака могла б означати, що гру закінчено, інтерес до України втрачено, а Суркову запропонують зайнятися «державним будівництвом» на окупованих територіях Донбасу.

З метою встановлення контролю над Україною​

Однак сталося прямо протилежне. Перехід Козака до адміністрації президента Росії означає, що він потрібен Путіну в безпосередній близькості від кабінету глави держави. Це означає ще й те, що питання встановлення контролю над Україною стає одним з головних питань російського транзиту влади.

Козак тепер стане головною фігурою на українському напрямку. Й можна передбачити, як він пропонуватиме укласти всеосяжне врегулювання, яке припинить війну, відновить територіальну цілісність України без Криму, але раз і назавжди поставить крапку на європейських та євроатлантичних перспективах країни, перетворить її на сателіт Кремля, а може бути – і на частину нової імперії Путіна.

Якщо Козаку вдасться домогтися здійснення цього плану, в нагороду він отримає одну з найпрестижніших посад в системі російської влади – посаду голови Верховного суду країни і «вічну» присутність поруч із «вічним» Путіним. Так що новий заступник голови адміністрації президента Росії буде дуже старатися.

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода

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