Співзасновник Агентства модернізації України Бернар-Анрі Леві побував на КПВВ на Донбасі

Відомий французький письменник та філософ, співзасновник Агентства модернізації України Бернар-Анрі Леві побував біля контрольного пункту в’їзду та виїзду на Донбасі, повідомила 28 січня Державна прикордонна служба України.

«Бернар-Анрі Леві ознайомився з порядком функціонування контрольних пунктів та окремо відзначив як позитив забезпечення громадянам швидкого та комфортного перетину лінії розмежування», – ідеться в повідомленні прикордонників.

«Головна ваша зброя – те, що ви показуєте як це: проживати там і проживати тут», – сказав Леві.

71-річний Бернар-Анрі Леві – французький філософ, письменник, політичний журналіст. Співзасновник групи «Нові філософи»; регулярно пище огляди в щотижневику Le Point, володіє часткою щоденної газети Liberation. Співзасновник Агентства модернізації України.