КМДА: комунальники прибрали незаконну рекламу, яка містила проросійську пропаганду

Вночі 30 січня столичні комунальники прибрали дев’ять незаконно розміщених рекламних оголошень, які містили проросійську пропаганду. Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський.

«Оператори зовнішньої реклами не надавали згоду на розміщення подібних сюжетів, тобто провокативні білборди розмістили піратським способом. Правоохоронні органи вже з’ясовують хто і з якою метою виготовив та розклеїв проросійську рекламу», – наголосив Мондриївський.

Він зазначив, що було прибрано дев’ять незаконних наклейок з п’яти білбордів та наголосив, що комунальні служби контролюють ситуацію в місті.

КП «Київреклама» інспектує вулиці і перевіряє рекламні засоби на можливу наявність реклами провокативного змісту.