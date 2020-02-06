(Друкуємо мовою оригіналу)

Множество поломанных деревьев, обрывы линий электропередач и ограниченное движение транспорта. Неожиданный сильный снегопад в Донецке, который начался еще в ночь с 5 на 6 февраля, не остался без последствий во всех районах города.

Большие поломанные ветки деревьев перекрывали пути проезда и тротуары, их оттягивали работники комунальных служб.

Во многих местах до середины дня пешеходные дорожки почистить так и не удалось. Бульвар Пушкина в снегу.

Снежные заносы ограничили движение общественного транспорта, в городе не ходят трамваи, а троллейбусы и маршрутки с перебоями и не на всех маршрутах.

Многие даже не рискуют выезжать в город на личном автотранспорте.

Неубранный снег на дорогах привел к остановке дижения со стороны ОРДЛО на КПВВ.

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