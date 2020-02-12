Про що свідчить заміна керівника Офісу президента та в якому стані кадрова політика нової влади? Це аналізують експерти газети «День». Так, ветеран АТО і публіцист Євген Дикий вважає, що цілісної кадрової політики у нинішньої влади немає. Її як не було з моменту, коли несподівано для багатьох і частково для себе переміг Зеленський, так не склалося з якісною, цілісною й продуманою кадровою політикою і зараз. Апофеозом, на думку експерта, був набір людей до фракції «Слуга народу», який він характеризує як «поїздку в маршрутці».

Проте нинішня перестановка в Офісі президента є знаковою, переконаний ветеран. Перш за все, вона означає значне посилення російського впливу в Україні. Фактично – це легалізація цього впливу. Богдана також багато чого пов’язує з Москвою, однак для нього це, в першу чергу, захист своїх власних, хай навіть дуже примітивних шкурних фінансових інтересів. Лінія ж Єрмака принципово інша. Це відмова від суб’єктності у справах з Росією та впорядкування напряму вказівок Кремля.

Єрмак є органічною частиною російського бізнесу, зокрема кіновиробництва, а це ідеологічна сфера, яка у Росії повністю зав’язана на державу, і людина з російського, ідеологічного, регульованого державою, бізнесу, тепер офіційно очолює Офіс президента України, наголошує експерт.

Це однозначно посилення позиції Росії, хоча всередині фракції «Слуги народу» не все так просто, бо зараз існують напружені стосунки з «групою Коломойського», яка сама тягне під Росію через фінансові інтереси Ігоря Валерійовича, якому на Захід дороги вже немає. Тобто на загальний вектор посилення російського впливу накладаються внутрішні кланові розборки всередині України. З думками інших експертів газета знайомить в статті «Ми сто відсотків когось будемо втрачати».

Україна втратила інформаційний вплив на окупований Росією півострів Крим: держпідтримка кримськотатарського телеканала АТR заблокована, інформує газета «Україна молода». На засіданні у Держказначействі України остаточно з’ясувалося: гроші, виділені з бюджету країни на 2020 рік, телеканал не отримуватиме. За словами народного депутата Ірини Геращенко, перекриття кисню для АТR напередодні шостої річниці анексії Криму – це не просто божевільний та бездумний крок. Це справжній злочин, бо «гуманітарна політика» нинішньої влади перетворилася на політику реваншу.

За словами керівництва опального телеканалу, представникам АТR виставили свідомо нездійсненні умови: встановити конкурс на контент, що випускається. Тобто, фактично запропонували «засвітити» для каральних органів загарбника тих людей, які є інформаторами українських журналістів у Криму та фіксують на відео репресії, а також корупційні схеми окупантів. Але ж для них це рівносильно автоматичному судовому розгляду в окупації та готовності добровільно сісти за ґрати на 15-20 років.

Газета наголошує, що в умовах кодування супутникового сигналу найбільших приватних телеканалів України саме кримські мовники залишаються чи не єдиними впливовими медіа, які забезпечували жителям тимчасово окупованого півострова доступ до українського контенту.

«Закриття кримськотатарських медіа внаслідок дій або бездіяльності уряду – це програш в інформаційній війні у Криму, символ безпорадності та байдужості української держави до питань звільнення Криму, збереження національної культури і загалом звільнення і збереження кримськотатарського народу», – цитує видання члена Нацради України з питань телебачення та радіомовлення Сергія Костинського. Заголовок статті – «Оніміння Криму».

12 лютого директор НАБУ Артем Ситник звітуватиме про діяльність бюро за попередні півроку на засіданні Комітету ВР з питань антикорупційної політики. А керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький поінформує депутатів про діяльність очолюваного ним органу за вказаний період.

Нещодавно вони вже публічно презентували журналістам відповідний звіт, що спричинило значний резонанс у суспільстві і серед політиків, зазначає газета «Україна молода». Адже директор НАБУ, який нещодавно потрапив до Єдиного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, натякнув, що до цього причетний глава МВС Арсен Аваков, який нібито прагне помсти за розслідування провадження щодо закупівлі рюкзаків для Нацгвардії, в якому фігурував син міністра – Олександр.

Аваков-старший не змовчав, а низка народних депутатів того ж дня зареєстрували проєкт постанови про звільнення голови НАБУ Артема Ситника. Більше про взаємні звинувачення і претензії Авакова і Ситника видання розповідає в статті «Силовик на силовика».