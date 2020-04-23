ООН: коронавірус спричинив кризу з правами людини

Організація Об’єднаних Націй попереджає, що пандемія коронавірусної інфекції «швидко перетворюється» на кризу з правами людини, оскільки уряди впроваджують обмежувальні заходи та намагаються зібрати сотні мільярдів доларів, щоб полегшити соціальні та економічні наслідки спалаху.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що існують «структурні нерівності, які перешкоджають доступу» до державних послуг для боротьби з СOVID-19.

Китай, де пандемія виникла наприкінці 2019 року, не повідомляв про смерті від COVID-19 вже восьмий день поспіль. Критики звинуватили Китай у недостатній прозорості після того, як коронавірус у грудні вперше був виявлений у місті Ухань.

Станом на вечір 23 квітня в світі зафіксовано понад 2 мільйони 665 тисяч інфікованих новим коронавірусом, понад 186 тисяч людей померли від COVID-19, свідчать дан Університету Джона Гопкінса. Найбільше хворих і померлих – у США, де Конгрес має схвалити пакет допомоги на суму 500 мільярдів доларів на подолання інфекції та її наслідків.