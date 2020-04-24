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24 квітня 2020, Київ 21:05
ВИПУСКИ ПРОГРАМИ «СХЕМИ»

Генпрокурорка Венедіктова: білі плями в декларації та бізнес-зв’язки членів родини («СХЕМИ» | №256)

«Схеми» дослідили зв‘язки новопризначеної генпрокурорки Ірини Венедіктової і наближених до неї людей з іншими впливовими політиками і бізнесменами та проаналізували її майновий стан.

І, з-поміж іншого, з’ясували, що її рідний брат тривалий час працював юристом у так званій групі компаній «Інвестор», заснованої родиною глави МВС Арсена Авакова та ексдепутатом Ігорем Котвіцьким. Та виявили, що чоловік Ірини Венедіктової, щойно вона сама обралась у Раду та очолила комітет з питань правової політики – пішов на підвищення в органах Нацполіції та перевівся у Київ.

А також звернули увагу, що подружжя не вказало, яким майном користувалось торік у столиці, натомість «Схеми» віднайшли де саме подружжя мешкає в Києві. Примітно, що сама генпрокурорка, попри низку запитів відмовилась коментували по суті всі ці запитання журналістів.

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