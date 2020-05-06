Наглядачі за бізнесом: «Зе-команда» подвоїла фінансування податкової міліції, яку Зеленський обіцяв ліквідувати («СХЕМИ» | №258)

У квітні Верховна Рада України перерозподілила бюджет на 2020 рік. Довелось зменшити видатки на науку, культуру, освіту та кіно. Щоб більше залишилось на боротьбу з епідемією та систему охорони здоров'я. Але не лише для них.

Мало хто помітив – але додаткових майже пів мільярда гривень, з-поміж іншого, пустили на фінансування ДФС та податкової міліції у її складі, чим подвоїли бюджет цього органу.

Як таке можливо – адже цю нереформовану структуру, яка тримає у страху чимало українських підприємців мали ось-ось ліквідувати? І як вже друга влада поспіль, попри публічні обіцянки, провалює створення на її місці Бюро фінансових розслідувань за західними стандартами?