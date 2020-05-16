Школа у Кривому Розі. Частина батьків обурена, що дітям нав’язують вивчення російської мови

Дніпропетровщина – В одній зі шкіл Кривого Рогу на засіданні педагогічної ради вирішили зробити обов’язковим вивчення російської мови для учнів 5-10 класів. 11-класникам пропонують вивчати російську факультативно. За словами представників батьківського комітету, думку батьків та учнів щодо цих новацій не врахували. Не підтримує рішення й частина вчителів. Між тим в адміністрації школи заявляють, що батьків опитували й більшість була «за», однак після звернення незгодних продовжують «вивчення питання».

Заступниця голови батьківського комітету школи №90 Кривого Рогу Вікторія Руднік – мама учня, який переходить до 11-го класу. Вона каже, що рішення щодо обов’язкового вивчення російської для учнів старшої школи ухвалили на педраді наприкінці квітня, коли затверджували навчальний план на наступний рік. Зауваження незгодних батьків не врахували.

За її словами, російську в закладі вирішили вивчати як «другу іноземну» – замість німецької, як це було досі. Коли про це стало відомо, частина батьків не заперечувала, але частина – написала звернення до дирекції про свою незгоду.

«Не всі батьки хочуть»

Вікторію Руднік як маму майбутнього випускника стурбувало запровадження вивчення російської як факультативу в 11-му класі.

Жінка каже: краще б ці години віддали на українську мову або якийсь із предметів, які діти складатимуть у рамках ЗНО.

Я поставила їм запитання: це ж фінансується з бюджету, вчитель буде отримувати зарплату за російську, а ми, батьки, будемо змушені наймати репетиторів на українську?

«Вчителям ці плани дали за дві доби до педради, сказали, щоб всі обирали російську мову. І все. Батькам розповідають, що буде краще, буде легше. Але не всі батьки хочуть, багато хто написав заяви, що хочуть німецьку. Батьки одинадцятикласників, коли дізнались, що російська буде факультативом, написали заяви, щоб нам поставили українську або англійську, бо їх складати на ЗНО. Нам кажуть: «Це факультатив, хочете – не ходіть». Я їм поставила запитання: це ж фінансується з бюджету, вчитель буде отримувати зарплату за російську, а ми, батьки, будемо змушені наймати репетиторів на українську?» – зазначила у розмові з Радіо Свобода Вікторія Руднік.

Вчителька: «Щоб дітям було легше» – це не аргумент

Вчителька інформатики й мама дитини, яка навчається в 90-й школі, Людмила Легка каже, що було кілька варіантів навчального плану на рік, один із них, зокрема, передбачав вивчення лише однієї іноземної – без другої.

Для своєї дитини я писала заяву – українська мова навчання з вивченням двох іноземних мов

Однак обирати те, що виглядає як «найлегше» для дітей, – це не варіант, вважає вона.

«Були зауваження. Приміром, класні керівники 8-х класів сказали, що батьки висловили своє бачення: навіщо у них прибирають німецьку мову, у вивченні якої є потреба? З нашого класу деякі батьки говорили, що російську мову діти й так знають на рівні, щоб можна було порозумітися, а от іншу іноземну мову вивчити в домашніх умовах – дуже важко. Такі були думки. Моя особиста думка: для своєї дитини я писала заяву – українська мова навчання з вивченням двох іноземних мов. Ну і вже російську – можна розглядати одну годину на тиждень. Для розвитку мовної компетенції. Але це могла б бути й інша мова, наприклад, польська чи ще якась із мов Євросоюзу. Але йти шляхом найменшого спротиву, «щоб дітям було легше», – це не аргумент», – сказала вчителька Радіо Свобода.

«Більшість батьків висловились за» – дирекція

У дирекції школи на інформаційний запит Радіо Свобода відповіли: за статутом, заклад двомовний – мовами освітнього процесу визначено російську та українську («з поступовим переходом»). Перехід на українську триває три роки і з 1 вересня 2020-го усі класи будуть навчатись українською, йдеться у відповіді за підписом директора школи Яна Довгого.

Щодо вивчення російської як предмету, то, як повідомили з адміністрації, на шкільному сайті оприлюднювали два проєкти навчального плану на наступний рік для старших учнів: з вивченням двох іноземних мов та з вивченням однієї іноземної та російської як мови національної меншини. В обох варіантах навчання має відбуватися українською.

Більшість батьків були за другий варіант, заявили в дирекції.

«Більшість батьків через онлайн-опитування висловились за навчальний план, яким передбачається вивчення однієї іноземної та російської», – мовиться у відповіді.

«Переадресація» й оптимістичні цифри

У департаменті освіти й науки облдержадміністрації, куди Радіо Свобода зверталося за роз’ясненнями, переадресували запит до профільного департаменту мерії Кривого Рогу. В освітянському відомстві ж міськради зауважили, що питання «належить виключно до компетенції адміністрації закладу» й переадресували запит знову на школу.

Разом з тим в департаменті освіти мерії повідомили, що щороку в місті збільшується кількість учнів, які навчаються українською. За цими даними, зараз таких понад 80% від загальної кількості. Зокрема, українською вчиться переважна більшість – 97% – криворізьких першокласників.

Нинішнього навчального року в місті вперше відсутні загальноосвітні заклади з російською мовою навчання, звітують у департаменті.

Раніше виконувачка обов’язків міністра освіти і науки України Любомира Мандзій в інтерв’ю Радіо Свобода сказала, що з наступного навчального року для учнів 5-го і вищих класів 80% програми має бути тільки українською мовою.

Між тим, як стало відомо Радіо Свобода, після резонансу в ЗМІ та соцмережах рішення педагогічної ради школи №90 може бути переглянуте. У п’ятницю,15 травня, педрада знову мала збиратися на засідання, чи розглядали мовне питання, та яке рішення могли ухвалити – наразі відомо.