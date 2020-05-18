Голодомор: забутий або прихований геноцид (світова преса)

Ірландський щоденник The Irish Independent повідомляє про оприлюднення відеозапису, на якому президент США запитує, як довго Україна може протистояти російській агресії.

Португальське видання Observador наголошує на неприпустимості забуття Голодомору як одного з найжахливіших винищень цивільного населення в історії людства.

Нідерландський часопис Algemeen Dagblad пише про арешт у Донецьку одного з підозрюваних у справі збиття літака рейсу МН17.

Популярний часопис Ірландії The Irish Independent друкує статтю «Як довго Україна протримається у боротьбі з Росією?» – запитує Трамп на плівці».

Дублінське видання пише, що президент США Дональд Трамп запитував наскільки довго Україна матиме змогу відбиватися від російської агресії без допомоги Америки.

Йдеться про зустріч з політичними донорами і оточенням американського керівника, яка відбулась 2018 року. На цій зустрічі, як наголошує ірландська газета, були також присутні помічники особистого адвоката Дональда Трампа – Руді Джуліані.

Часопис пояснює, що на 80-хвилинному відеозаписі вечері у вашингтонському готелі чути, як Трамп ставить це запитання буквально перед тим, як американський президент закликав зняти з посади посла США в Україні Мері Йованович.

Дублінське видання додає, що Йованович було знято з посади роком по тому внаслідок кампанії з її дискредитації, яку вів Джуліані та його підручні.

Саме усунення Йованович з посади посла США в Україні, як пояснює газета, стало частиною подання Демократичної партії до Сенату США з вимогою імпічменту президента Трампа.

The Irish Independent зазначає, що все, що видно і чути на відеозаписі вечері у вашингтонському готелі суперечить заяві президента Трампа, що він не був знайомий з підручними Руді Джуліані – Левом Парнасом і Ігорем Фруманом, які були ключовими постатями слідства за звинуваченнями у зловживаннях у ході виборчої кампанії Трампа.

Ірландський часопис пише, що на одному відтинку запису чути голос Парнаса, який наголошує на важливості усунення посла США в Україні.

Згодом той таки Парнас каже Трампові, що посол Йованович буцімто каже всім навколо, що варто ще почекати, бо проти Трампа скоро буде запроваджено імпічмент. На що, як чути на записі, Трамп відповідає, що посла в Україні треба негайно зняти з посади буквально, як він наголошує, «вже завтра».

Трамп додає, що йому байдуже, як саме усунуть Йованович з посади посла, головне аби її було усунуто.

Дублінський щоденник повідомляє, що тема України піднімалась ще раз впродовж цієї вечері у вашингтонському готелі у контексті обговорення ринків енергоносіїв.

Тим часом буквально днями, як завершує видання, Федеральний апеляційний суд США знов взяв до розгляду подання проти президента Трампа у незаконному збагаченні під час свого президентства за посередництвом фешенебельного готелю у Вашингтоні, який йому належить.

Твіт: «Як довго Україна протримається у боротьбі з Росією?» – запитує Трамп на плівці»:

Португальське видання Observador публікує матеріал «Голодомор: історія забутого (або прихованого) геноциду».

Автор статті Франсішку Лопеш Матіаш намагається пояснити португальській аудиторії, що саме становив собою Голодомор, заподіяний більшовицькою владою тодішнього Радянського Союзу проти українського народу.

Автор пише, що Україна наприкінці 1920-х на початку 30-х років становила головну перешкоду втіленню у життя плану п’ятирічок тодішнього комуністичного керівництва СРСР.

У той сам час Україна, за словами португальського видання, була надзвичайно родючою в аграрному плані.

Також попри несприйняття масової колективізації план Сталіна було силою запроваджено в Україні, тоді як вимоги Москви щодо врожаю в Україні було непропорційно завищено, що у поєднанні з спротивом населення, поганою організацією та погодними умовами спричинилось до голоду, який вибухнув 1932 року.

Сталін, зі свого боку, як зазначає автор, вважав, що відповідальність за низькі показники врожаїв в Україні несе те, що він визначив як «саботаж українських націоналістів та контрреволюціонерів». У своєму листі до свого близького приплічника Кагановича, Сталін писав, що Україна становить головну проблему, яку варто перетворити на більшовицьку фортецю за будь яку ціну.

Observador пише, що Сталін вирішив покарати Україну за невдачу його планів колективізації, використавши голод як зброю того покарання.

Автор матеріалу вказує, що постачання продуктів сільському населенню України було цілком заблоковано 1932 року.

Для того, аби забезпечити тотальність цього диявольського покарання, сталінські посіпаки заборонили українським селянам залишати їхню місцевість і купувати харчі.

Українські селяни у такий спосіб були силоміць змушені залишатися на своїй землі і були приречені на голодну смерть.

І все це, як зазначає Франсішку Лопеш Матіаш, відбувалося аби задовольнити бажання Сталіна помститися українцям, показавши його як всесильного і верховного лідера СРСР.

У такий спосіб Йосип Сталін наказав здійснити одне з найбільших і найжорстокіших винищень цивільного населення у людській пам’яті. Тому цей справжній геноцид українського народу було визначено як Голодомор, як пояснює автор, від українського словосполучення «морити голодом».

Насамкінець португальське видання зазначає, що забути про Голодомор або бути до нього байдужим, це все одно що забути Голокост.

Забуття у цьому випадку означатиме, що люди погоджуватимуться з тезою, що населення постає нічим більшим аніж інструментом для негідників вирішувати людські долі та питання життя і смерті.

Твіт: «Справжня розповідь про пекло комунізму!! Читаємо, навчаємось, не забуваємо»:

Нідерландський щоденник Algemeen Dagblad друкує статтю «У Донецьку заарештовано підозрюваного у справі збиття літака рейсу МН17 для того, аби його захистити».

Часопис зазначає, що вдала самопроголошеної так званої «ДНР» попередньо заарештувала Леоніда Харченка у березні цього року. Видання нагадує, що Харченко є одним з чотирьох підозрюваних, яким висунуто звинувачення нідерландськими органами судочинства у справі збиття літака рейсу МН17.

Харченка заарештували 11 березня, буквально двома днями по тому, як у Нідерландах було розпочато слухання у справі збиття пасажирського літака.

Як додає нідерландський щоденник, Харченка тоді заарештували за нібито його участь у протизаконному обшуку у Донецьку 2014 року, а також за нелегальне зберігання вогнепальної зброї.

Проте, згідно з неназваним колегою Харченка ціла історія виглядає доволі підозріло, бо не було подано жодної скарги на обшук. Ба більше, так зване «міністерство державної безпеки» угруповання «ДНР» торік видало Харченку пістолет.

Згідно з тим самим колегою Харченка, влада донецьких сепаратистів бажала стати на заваді викраденню підозрюваного українськими спецпризначенцями.

Харченко, на прізвисько «Крот», є єдиним з чотирьох підозрюваних, який не перебуває на території Росії.

Algemeen Dagblad зазначає, що Харченко тихо собі мешкав у Донецьку і навіть гадки не мав, що його можуть заарештувати. З посиланням на того ж таки колегу Харченка, вочевидь, влада проросійських бойовиків у Донецьку бажала у такий спосіб надати захист підозрюваному у справі збиття літака рейсу МН17.

Нідерландське видання нагадує, що 2014 року Леонід Харченко був командиром одного з підрозділів російського військового шпигунського відомства ГРУ на терені, контрольованому проросійськими сепаратистами на Донбасі.

Вважається, що Харченко міг би бути особисто присутнім при запуску ракети «Бук», якою і було збито пасажирський літак над Східною Україною 17 липня 2014 року, внаслідок якого загинули всі 298 осіб, які перебували на борту літака, включно з 196 громадянами Нідерландів.

На завершення нідерландський щоденник повідомляє, що українська влада оголосила Харченка у розшук у липні 2015 року за звинуваченнями у заснуванні терористичної групи.

Твіт:«У Донецьку заарештовано підозрюваного у справі збиття літака рейсу МН17 для того, аби його захистити»: