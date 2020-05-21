Розвідка Іраку заявила про арешт лідера угруповання «Ісламська держава»

Іракська розвідка заявила про арешт лідера угрупування «Ісламська держава», повідомляє канал «Аль-Арабія». За твердженням спецслужби, заарештований очолив організацію після вбивства американськими військовими в жовтні 2019 року колишнього лідера угруповання Абу Бакра аль-Багдаді.

«Ісламська держава» в своїх повідомленнях називає лідером організації Абу Ібрагіма Аль-Хашимі Аль-Кураші. Вашингтон вважає, що під цим ім’ям ховається один із засновників та ідеологів організації Амір Мохаммед Абдель Рахман аль-Мауля, повідомляв раніше «Голос Америки». Іракська розвідка стверджує, що справжнє ім’я заарештованого – Абдельнасер аль-Кірдаш.

Про місце, час і обставини його арешту не повідомляється. «Аль-Арабія» нагадує, що на початку квітня голова національної розвідки Іраку Мустафа аль-Каземі очолив уряд країни.