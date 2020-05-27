«Засекреть мене, якщо зможеш»: статки керівників СБУ й іспанська таємниця Баканова («СХЕМИ» | №260)

Про те, що працівники СБУ живуть на широку ногу, і їхній реальний стиль життя не відповідає скромним офіційним зарплатам – суспільство могло дізнатись хіба що з журналістських розслідувань. Роками їхні майнові декларації були засекречені.

Але прийшовши до влади, Володимир Зеленський особисто вніс до парламенту ініціативу про розсекречення декларацій публічних спецслужбовців. І вона була схвалена. До 1 червня все публічне керівництво СБУ має подати ці декларації та відобразити статки й майно своїх родин. Однак згодом, у березні, президент вніс у Раду «невідкладний» законопроєкт за номером 3196, який знову засекречує майнові декларації керівництва Служби безпеки України.

Чому Зеленський вирішив скасувати публічне декларування топів СБУ напередодні дедлайну подачі ними декларацій про майно і статки? Чи є що приховувати від суспільства і новому керівництву Служби безпеки України на чолі з Іваном Бакановим, давнім товаришем президента?

Так, з-поміж іншого, журналісти «Схем»​ встановили, що голова СБУ Баканов обіймає керівну посаду в іспанській фірмі, що заборонено антикорупційним законодавством. Чи задекларує він це?