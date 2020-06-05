«На контролі». Наслідки розслідувань «Схем»: Єрмак, Баканов, Холодов і Венедіктова («СХЕМИ» | №261)

Які реакції отримують матеріали «Схем»? Яка подальша доля фігурантів журналістських розслідувань і як часто на сюжети звертають увагу правоохоронні або антикорупційні відомства? Чи стають вони підставою для перевірок або відкриття проваджень?

Сьогодні ми розкажемо, які наслідки мали нещодавні викриття «Схем», на конкретних прикладах: Баканов на ювілеї Суркіса: НАЗК перевіряє; переліт Єрмака на чартері Пінчука: НАЗК вивчає; столична оселя Венедіктової: НАЗК планує перевірити; судді, що поскаржились на «Схеми»: що далі; нові факти про зв'язок «слуги народу» Холодова з тютюновим бізнесом; справа про збагачення закарпатських митників-фігурантів «Схем». В проєкті «Схеми. News».