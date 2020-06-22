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ТОП новини
22 червня 2020, Київ 13:51
Війна на Донбасі
Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 22 червня – карта
22 червня 2020, 13:14
Інфографіка Міністерства оборони України. Ситуація станом на
22 червня
2020 року. Хронологію розвитку ситуації у зоні бойових дій із 1 липня 2014 року дивіться
ТУТ
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Мапа українською мовою
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Мапа англійською мовою
Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 22 червня – карта
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