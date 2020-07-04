Легалізація грального бізнесу: за що збирається голосувати Верховна Рада?

Чотири пленарні дні – з 30 червня по 3 липня – Верховна Рада розглядала в другому читанні законопроєкт щодо легалізації грального бізнесу, однак так і не встигла проголосувати за нього в цілому. Тож ухвалення документа перенесли на наступний пленарний тиждень.

Та чи вистачить для остаточного рішення голосів? Адже за легалізацію грального бізнесу нині готові голосувати далеко не всі фракції. Чому і що саме пропонує нинішня версія законопроєкту?

Андрій МОТОВИЛОВЕЦЬ, член фракції «Слуга народу»:

У нас є закладені кошти в бюджеті на комісію. Є закладені кошти витрати. В бюджеті цього року. Відповідно, саме зараз і треба ухвалювати цей закон для того, щоб виконати бюджет України.

Я не бачив жодного конструктивного зауваження щодо тексту закону.

Ми мінімалізували ризики і максимілізували отримання коштів у бюджет. Я не розумію, в чому можуть бути питання до закону.

У нас (у фракції – ред.) дійсно були дискусії. Ми кожному пояснювали, чому ми написали саме такий закон, які ринки він відкриває, що саме ми враховуємо при ухваленні рішення. У нас не було питання у фракції після наших доповідей.

Ми ще розробили закон щодо зміни податків для грального бізнесу і він також буде в залі найближчим часом.

Тетяна ПЛАЧКОВА, членкиня фракції «Опозиційна платформа – «За життя»​:

Цей законопроєкт важливий насправді лише монобільшості для того, щоб вони виконали перед своїми якимись там лобістами свої зобов'язання.

Знову ми потрапимо у ті часи, коли на кожному кроці був ігровий автомат. Ну, скільки у нас є готелів п'ятизіркових? Не так багато. Тому ми бачимо, що цю планку знизили до чотиризіркових, тризіркових. І тут в мене виникають сумніви у тому, що це (гравцями – ред.) будуть саме туристи.

Якщо країна хоче заробити, то вона має заробляти саме на розвитку промисловості, економіки, а точно не на гральному бізнесі.

Ніна ЮЖАНІНА, членкиня фракції «Європейська солідарність»​:

Суспільство і держава із самими системами контролю не готові до впровадження таких законів. І поки не буде готовність, повна готовність, цього робити неможливо. Це просто знущання над людьми.

Переважна більшість, переважна більшість депутатів із законопроєктом до другого читання не знайома, а він значно змінений між першим і другим читанням. І це не прості там собі якісь коми. Зникли цілі розділи, термінологічний апарат змінився.

Він абсолютно не убезпечує людей від того шахрайства, яке буде у подальшому відбуватися завдяки відкриттю азартного бізнесу.

Андрій НІКОЛАЄНКО, член фракції «Батьківщина»​:

Це лобістський закон і бенефіціари цього закону рознесли забагато грошей по всім тим, хто його сьогодні лобіює. Він найгірший із всього, що можна було зробити. Тобто ніхто не зробив по-справжньому необхідну роботу, коли це був би збалансований ринок. Кожен представник кожного типу грального бізнесу (чи то казино, чи то автомати, чи то букмекери) напхали своїх «хотілок»​, які дуже криво зліпили.

І головна «хотілка»​, яка була від лотерейщиків, це щоб їх прибрали з цього закону. І для тих, хто вчора використовував лотерею, як ширму, вони знову зможуть цим займатись. Ну а це неприпустимо.

Якщо ми так хочемо розвивати туризм і п'ятизіркові готелі – як в Південній Кореї: там всі можуть грати, окрім громадян Кореї. Іноземці хай приїжджають і програють свої гроші. Ті, хто можуть доїхати, у них точно вони не останні, це не з дому виносять. І ми будемо розвивати готелі і гостинність.

Ярослав ЖЕЛЕЗНЯК, член фракції «Голос»​:

Це вплив певних бізнес-інтересів на порядок денний.

Прийняття цього законопроєкту в комітеті було вкрай непрозоре і я та моя колега із фракції «Голос» Галина Васильченко, і навіть колега (вже ексколега) з «Батьківщини» Ольга Бєлькова – ми покинули засідання. Тому що цей процес нагадував те, що з погоджене рішення з Офісу президента спустили в комітет. Ми в цьому не брали участі.



Навіть порівняно із таким законом, як про ринок землі, мені здається, що Офіс президента більше опікується саме законом про гральний бізнес.

Цей законопроєкт не наповнює бюджет якимось міфічними грошима. Він наповнює його грошима наших громадян, які їх програють.

По-друге, в цьому законопроєкті не передбачене оподаткування грального бізнесу. Воно відкладається на велику кількість років (незрозуміло, коли з'явиться ця система моніторингу).

І третє: для того, щоб наповнювати бюджет, треба ефективно боротися з тіньовим бізнесом. А в нас шість років був міністр внутрішніх справ, який кришував тіньовий бізнес, а зараз ми розраховуємо, залишивши міністра внутрішніх справ, те, що різко закриють тіньовий бізнес.