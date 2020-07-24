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24 липня 2020, Київ 18:03
Фотогалереї

Туреччина: мусульмани проводять п’ятничні молитви у Святій Софії вперше за 86 років – фоторепортаж

П’ятничні молитви мусульман відбулися 24 липня в історичній частині собору Святої Софії в Стамбулі, колишньому православного соборі і музеї, який Туреччина нещодавно перетворила на мечеть
10 липня Вищий адміністративний суд Туреччини&nbsp;дозволив&nbsp;перетворити собор Святої Софії у Стамбулі на мечеть. Того ж дня президент Реджеп Таїп Ердоган&nbsp;підписав відповідний указ.
1 10 липня Вищий адміністративний суд Туреччини дозволив перетворити собор Святої Софії у Стамбулі на мечеть. Того ж дня президент Реджеп Таїп Ердоган підписав відповідний указ.
Візантійські християнські мозаїки будівлі під час молитов мають закривати тканинами.
2 Візантійські християнські мозаїки будівлі під час молитов мають закривати тканинами.
Президент Реджеп Таїп Ердоган і його оточення також приїхали на п&rsquo;ятничну молитву.
3 Президент Реджеп Таїп Ердоган і його оточення також приїхали на п’ятничну молитву.
Перша за 86 років п&#39;ятнична молитва мусульман в Святій Софії.
4 Перша за 86 років п'ятнична молитва мусульман в Святій Софії.
У світі переважно критично поставились до такого рішення турецької влади.
5 У світі переважно критично поставились до такого рішення турецької влади.
Президент Ердоган пообіцяв, що Свята Софія буде відкрита для туристів і представників різних конфесій.
6 Президент Ердоган пообіцяв, що Свята Софія буде відкрита для туристів і представників різних конфесій.
Собор був збудований у 532-537 роках за наказом візантійського імператора Юстиніана І. Свята Софія був найбільшою церквою Християнського світу впродовж близько тисячоліття.
7 Собор був збудований у 532-537 роках за наказом візантійського імператора Юстиніана І. Свята Софія був найбільшою церквою Християнського світу впродовж близько тисячоліття.
У 1204-1261 роках візантійський православний собор перетворили на римокатолицький. Це сталося в часи Латинської імперії.
8 У 1204-1261 роках візантійський православний собор перетворили на римокатолицький. Це сталося в часи Латинської імперії.
У 1453 році, після захоплення Константинополя Османською імперією, собор перетворили на мечеть.&nbsp;До будівлі додали чотири мінарети.
9 У 1453 році, після захоплення Константинополя Османською імперією, собор перетворили на мечеть. До будівлі додали чотири мінарети.
У 1934 році Айя-Софія стала музеєм. Зараз собор перебуває в переліку світової спадщини ЮНЕСКО.
10 У 1934 році Айя-Софія стала музеєм. Зараз собор перебуває в переліку світової спадщини ЮНЕСКО.
Собор Святої Софії щороку відвідують мільйони туристів. За даними стамбульської влади, лише у 2019 році пам&rsquo;ятку відвідали 3,7 мільйона туристів.
11 Собор Святої Софії щороку відвідують мільйони туристів. За даними стамбульської влади, лише у 2019 році пам’ятку відвідали 3,7 мільйона туристів.

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