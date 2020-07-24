30 років тому над Києвом замайорів національний прапор України – фотогалерея

30 років тому, 24 липня 1990 року, над будівлею Київської міської ради був піднятий тоді ще не державний, а національний синьо-жовтий прапор України. Це сталося за 13 місяців до проголошення державної незалежності України.



Цей прапор освятив у Софії Київській майбутній патріарх, а тоді архімандрит Української автокефальної православної церкви Володимир (Романюк) за участі священників УАПЦ і УГКЦ.



Підняття національного прапора в українській столиці стало важливим кроком у національно-визвольній боротьбі українців за відновлення Української держави.



У 30-у річницю підняття прапора над Києвом була проведена офіційна ювілейна церемонія, на яку запросили депутатів Київради І скликання, котрі ухвалили рішення щодо українського стягу.



Також у Музейно-виставковому центрі Музею історії міста Києва (на вулиці Богдана Хмельницького, 7) відкрили тимчасову експозицію прапора, який замайорів перед столичною мерією 24 липня 1990 року. Експозиція триватиме до 30 липня.

