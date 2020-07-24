30 років тому над Києвом замайорів національний прапор України – фотогалерея

30 років тому, 24 липня 1990 року, над будівлею Київської міської ради був піднятий тоді ще не державний, а національний синьо-жовтий прапор України. Це сталося за 13 місяців до проголошення державної незалежності України.
Цей прапор освятив у Софії Київській майбутній патріарх, а тоді архімандрит Української автокефальної православної церкви Володимир (Романюк) за участі священників УАПЦ і УГКЦ.
Підняття національного прапора в українській столиці стало важливим кроком у національно-визвольній боротьбі українців за відновлення Української держави.
У 30-у річницю підняття прапора над Києвом була проведена офіційна ювілейна церемонія, на яку запросили депутатів Київради І скликання, котрі ухвалили рішення щодо українського стягу.
Також у Музейно-виставковому центрі Музею історії міста Києва (на вулиці Богдана Хмельницького, 7) відкрили тимчасову експозицію прапора, який замайорів перед столичною мерією 24 липня 1990 року. Експозиція триватиме до 30 липня.
Цей прапор освятив у Софії Київській майбутній патріарх, а тоді архімандрит Української автокефальної православної церкви Володимир (Романюк) за участі священників УАПЦ і УГКЦ.
Підняття національного прапора в українській столиці стало важливим кроком у національно-визвольній боротьбі українців за відновлення Української держави.
У 30-у річницю підняття прапора над Києвом була проведена офіційна ювілейна церемонія, на яку запросили депутатів Київради І скликання, котрі ухвалили рішення щодо українського стягу.
Також у Музейно-виставковому центрі Музею історії міста Києва (на вулиці Богдана Хмельницького, 7) відкрили тимчасову експозицію прапора, який замайорів перед столичною мерією 24 липня 1990 року. Експозиція триватиме до 30 липня.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ