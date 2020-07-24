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24 липня 2020, Київ 21:11
Фотогалереї

30 років тому над Києвом замайорів національний прапор України – фотогалерея

30 років тому, 24 липня 1990 року, над будівлею Київської міської ради був піднятий тоді ще не державний, а національний синьо-жовтий прапор України. Це сталося за 13 місяців до проголошення державної незалежності України.

Цей прапор освятив у Софії Київській майбутній патріарх, а тоді архімандрит Української автокефальної православної церкви Володимир (Романюк) за участі священників УАПЦ і УГКЦ.

Підняття національного прапора в українській столиці стало важливим кроком у національно-визвольній боротьбі українців за відновлення Української держави.

У 30-у річницю підняття прапора над Києвом була проведена офіційна ювілейна церемонія, на яку запросили депутатів Київради І скликання, котрі ухвалили рішення щодо українського стягу.

Також у Музейно-виставковому центрі Музею історії міста Києва (на вулиці Богдана Хмельницького, 7) відкрили тимчасову експозицію прапора, який замайорів перед столичною мерією 24 липня 1990 року. Експозиція триватиме до 30 липня.
Пам&rsquo;ятна табличка на прапорній щоглі біля Київської міської ради
1 Пам’ятна табличка на прапорній щоглі біля Київської міської ради
Прапор, який був піднятий над Київрадою 24 липня 1990 року. Тимчасова експозиція в Музеї історії міста Києва, 24 липня 2020 року
2 Прапор, який був піднятий над Київрадою 24 липня 1990 року. Тимчасова експозиція в Музеї історії міста Києва, 24 липня 2020 року
Прапор перед підняттям над Київрадою освятив у Софії Київській майбутній патріарх, а тоді архімандрит Української автокефальної православної церкви Володимир (Романюк) за участі священників УАПЦ і УГКЦ
3 Прапор перед підняттям над Київрадою освятив у Софії Київській майбутній патріарх, а тоді архімандрит Української автокефальної православної церкви Володимир (Романюк) за участі священників УАПЦ і УГКЦ
Тимчасова експозиція в Музеї історії міста Києва, приурочена до 30-річчя підняття синьо-жовтого прапора на Київрадою у 1990 році. Київ, 24 липня 2020 року
4 Тимчасова експозиція в Музеї історії міста Києва, приурочена до 30-річчя підняття синьо-жовтого прапора на Київрадою у 1990 році. Київ, 24 липня 2020 року
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Тимчасова експозиція в Музеї історії міста Києва, приурочена до 30-річчя підняття синьо-жовтого прапора на Київрадою у 1990 році. Київ, 24 липня 2020 року
6 Тимчасова експозиція в Музеї історії міста Києва, приурочена до 30-річчя підняття синьо-жовтого прапора на Київрадою у 1990 році. Київ, 24 липня 2020 року
Колишній народний депутат України Іван Заєць на тимчасовій експозиції в Музеї історії міста Києва, приуроченій до 30-річчя підняття синьо-жовтого прапора на Київрадою у 1990 році
7 Колишній народний депутат України Іван Заєць на тимчасовій експозиції в Музеї історії міста Києва, приуроченій до 30-річчя підняття синьо-жовтого прапора на Київрадою у 1990 році
АРХІВНЕ ФОТО.&nbsp;Підняття українського національного прапора на прапорній щоглі біля будинку Київської міської ради на Хрещатику. Київ, 24 липня 1990 року
8 АРХІВНЕ ФОТО. Підняття українського національного прапора на прапорній щоглі біля будинку Київської міської ради на Хрещатику. Київ, 24 липня 1990 року
АРХІВНЕ ФОТО.&nbsp;Підняття українського національного прапора на прапорній щоглі біля будинку Київської міської ради на Хрещатику. Київ, 24 липня 1990 року
9 АРХІВНЕ ФОТО. Підняття українського національного прапора на прапорній щоглі біля будинку Київської міської ради на Хрещатику. Київ, 24 липня 1990 року
АРХІВНЕ ФОТО.&nbsp;Люди радіють піднятому українському стягу. Київ, 24 липня 1990 року
10 АРХІВНЕ ФОТО. Люди радіють піднятому українському стягу. Київ, 24 липня 1990 року
АРХІВНЕ ФОТО. Піднятий над Київрадою прапор перед цим освятив у Софії Київській майбутній патріарх, а тоді архімандрит Української автокефальної православної церкви Володимир (Романюк) за участі священників УАПЦ і УГКЦ. Київ. 24 липня 1990 року
11 АРХІВНЕ ФОТО. Піднятий над Київрадою прапор перед цим освятив у Софії Київській майбутній патріарх, а тоді архімандрит Української автокефальної православної церкви Володимир (Романюк) за участі священників УАПЦ і УГКЦ. Київ. 24 липня 1990 року
АРХІВНЕ ФОТО.&nbsp;Люди в козацьких і стрілецьких одностроях попереду колони, що несла український синьо-жовтий прапор після його освячення в Софії Київській до Київради, де він був урочисто піднятий на прапорній щоглі. Київ, 24 липня 1990 року
12 АРХІВНЕ ФОТО. Люди в козацьких і стрілецьких одностроях попереду колони, що несла український синьо-жовтий прапор після його освячення в Софії Київській до Київради, де він був урочисто піднятий на прапорній щоглі. Київ, 24 липня 1990 року
АРХІВНЕ ФОТО.&nbsp;Підняття українського національного прапора на прапорній щоглі біля будинку Київської міської ради на Хрещатику. Київ, 24 липня 1990 року
13 АРХІВНЕ ФОТО. Підняття українського національного прапора на прапорній щоглі біля будинку Київської міської ради на Хрещатику. Київ, 24 липня 1990 року
АРХІВНЕ ФОТО. Київ, 24 липня 1990 року
14 АРХІВНЕ ФОТО. Київ, 24 липня 1990 року
АРХІВНЕ ФОТО. Біля прапорної щогли, 24 липня 1990 року
15 АРХІВНЕ ФОТО. Біля прапорної щогли, 24 липня 1990 року
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

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