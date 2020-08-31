Ліга Європи: список потенційних суперників «Колоса» скоротився до трьох, жеребкування відбудеться сьогодні

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) розподілив команди на групи при жеребкуванні другого раунду кваліфікації Ліги Європи. Ковалівський «Колос», який першим серед українських клубів розпочне європейський сезон, увійшов до числа сіяних команд групи 7.

Суперником команди Руслана Костишина стане або грецький «Аріс», або албанський «Лачи», або болгарський «Локомотив» (Пловдив). Для цих команд альтернативою «Колосу» є англійський «Тоттенгем» або ізраїльський «Хапоель» (Беер-Шева).

Жеребкування другого кваліфікаційного раунду відбудеться 31 серпня в швейцарському Ньйоні. Матчі будуть зіграні 17 вересня, раунд складатиметься з однієї гри.