У Польщі відзначають ювілей створення незалежної профспілки «Солідарність»

У Польщі святкують 40-річчя від часу створення незалежної профспілки «Солідарність», повідомляє Польське радіо. На урочистостях на Щецинській судноверфі голова профспілки Пйотр Дуда назвав відзначення виявом «поваги до тих ідеалів та цінностей, які «Солідарність» несла у 1980 році, та які «Солідарність» несе до сьогодні».

«Це – символ поваги до усіх безіменних, котрі боролися за клаптик свободи. А таким клаптиком свободи був постулат про створення незалежної самоврядної профспілки Солідарність», – наголосив Дуда.

Канцлер Німеччини Анґела Меркель, вітаючи поляків із ювілеєм «Солідарності», заявила, що профспілка започаткувала процеси, що призвели до краху Берлінського муру, назвавши активістів «Солідарності» «героями свободи».

31 серпня 1980 року тодішня комуністична влада Польщі погодилася підписати 31 постулат із представниками страйкарів на Ґданській корабельні. Одним із головних досягнень була згода на створення незалежних профспілок, які мали захищати права працівників і брати участь у визначенні заробітної плати, поліпшенні умов праці. Також сторони домовилися про обмеження цензури та повернення на роботу учасників страйків 1970 і 1976 років.

Унаслідок підписання домовленостей для влади розпочався період випробувань у зв’язку зі стрімким розвитком незалежної самоврядної профспілки «Солідарність», яка згодом перетворилася на політичний рух.